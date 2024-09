Shamakhi beat Sumgayit, Qarabag defeat Sabail - VIDEO

Two games of the Azerbaijan Premier League 6th round will be held today.

The first game of the day will take place in Shamakhi, per Idman.biz.

Here, the local team will test Sumgayit. The teams placed in the neighboring ranks can improve their situation in the tournament table thanks to 3 points.

The champion will face Sabail at home. It will be considered a serious success if the guest team, in the group with the outsider, get points in this match.

In the other opening match of the tour, Araz-Nakhchivan won against Kapaz. Tomorrow Zira will face Neftchi and Sabah will meet Turan Tovuz.

Azerbaijan Premier League

6th round

September 14 (Saturday)

16:30 Shamakhi - Sumgayit - 1:0

Goal: Giorgi Kantaria, 3.

Referee: Rashad Ahmadov



Shamakhi: 1. Ricardo Fernandes, 4. Adil Nagiyev (k ), 8. Ilkin Muradov, 17. Rafael Maharramli, 82. Rufat Abbasov, 32. Vasilije Radenovic, 20. Leroy Mickels, 93. Brahim Konate, 7. Giorgi Kantaria, 9. Belajdi Pusi, 66. Vasilije Bakic

Reserve players: 85 Kamal Bayramov, 62. Abdulla Seydahmedov, 60. Sabayil Bagirov, 10. Emin Zamanov, 80. Zahid Mardanov, 5. Ramin Ahmadov, 97. Elshad Tagiyev, 6. Rauf Rustamli, 22. Gurban Safarov, 19. Fakhri Mammadli, 11. Jonathan Benteke, Sabuhi Abdullazada, 21. Nihat Ahmadzada, 19. Roi Kehat, 99. Sylvanus Nimely, 5. Alan Dias

Head coach: Aykhan Abbasov

Reserve players: 36. Khayal Farzullayev, 56. Aftandil Arikhov, 2. Sartan Tashkyn, 30. Kamran Guliyev, 24. Sanan Muradli, 11. Fernando Da Silva, 9. Nikola Vujnovic, 18. Kristijan Velinovski, 23. Jordan Rezabala, 60. Tresor Mossi Head coach: Samir Abasov Shamakhi City Stadium

19:00 Qarabag - Sabail - 2:1

Goals: Leandro Andrade, 5, 55 - Farid Nabiyev 58

Referee: Tural Gurbanov

Qarabag: 99. Mateusz Kochalski, 55. Badavi Huseynov (k), 24. Aleksey Isayev, 44. Elvin Cafarguliyev, 27. Toral Bayramov, 10. Abdellah Zoubir, 81. Kevin Medina, 18. Olavio Juninho, 2. Matheus Silva, 6. Julio Romao, 15. Leandro Andrade

Reserve players: 97. Fabijan Buntic, 12. Sadiq Mammadzada, 20. Richard Almeida, 30. Abbas Huseynov, 22. Musa Gurbanli, 90. Nariman Akhundzada, 66. Patrick Andrade, 19. Redon Xhixha, 11. Emmanuel Addai.

Head coach: Gurban Gurbanov

Sabail: 1. Huseynali Guliyev, 74. Yusif Nabiyev (k), 77. Farid Nabiyev, 20. Mert Celik, 11. Rufat Abdullazada, 83. Nihad Guliyev, 8. Gorka Larrucea, 44. Amir Bilali, 3. Dmitro Litvin, 7. Madi Queta , 5. Gitay Sofir

Reserve players: 12. Alirza Mushtabazade, 25. Nijat Mammadzade, 6. Jabir Amirli, 18. Suleyman Ahmadov, 15. Vusal Masimov, 19. Samir Abdullayev, 17. Gulaga Asadov, 16. Emin Rustamov, 10. David Gomis, 14. Soulyman Allouch

Head coach: Shahin Diniyev

Azersun Arena

1 Turan Tovuz 5 4 1 0 6-0 13 2 Sabah 5 3 1 1 10-7 10 3 Araz-Nakhchivan 5 3 1 1 5-5 10 4 Qarabag 4 3 0 1 10-3 9 5 Zira 4 2 0 2 7-5 6 6 Sumgayit 5 2 0 3 5-6 6 7 Shamakhi 4 1 2 1 3-3 5 8 Sabail 5 1 1 3 7-8 4 9 Neftchi 5 0 4 1 2-4 4 10 Kapaz 6 0 0 6 2-16 0

Scorer: Davit Volkovi (Zira), Joe Lance Mickels (Sabah) - 3 goals.

Idman.biz