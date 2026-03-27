Güləşçi Sabir Cəfərova 48 aylıq cəza

Azərbaycan güləşçisi Sabir Cəfərov 48 aylıq diskvalifikasiya olunub.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyi (AMADA) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, idmançı iki maddəyə əsasən cəza ilə üzləşib.
Onun nümunəsində qadağan edilmiş maddə, onun metabolitləri və ya markerlərinin mövcudluğu aşkarlanıb. Həmçinin idmançı tərəfindən qadağan edilmiş maddə, qadağan edilmiş üsuldan istifadə və ya istifadə cəhdi olub.
2025-ci il sentyabrın 1-dən başlayan sanksiya 2029-cu il avqustun 31-də başa çatacaq.