19 Mart 2026
“Lənkəran mənə dünyanın istənilən şəhərindən daha doğmadır” - Elmin Əliyevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

19 Mart 2026 12:07
Serbiyada keçirilən U-23 Avropa çempionatında Azərbaycan yunan-Roma güləşi millisinin yalnız bir üzvü qızıl medal qazanmağa nail olub.

İdman.Biz turnirin qalibi Elmin Əliyevlə müsahibəni təqdim edir.

- Sizin 20 yaşınız var. Bu uğuru hazırda həyatınızdakı ən böyük hadisə hesab edirsinizmi?

- Şübhəsiz. Bu, sadəcə idman nəticəsi deyil, irəli getmək üçün böyük motivasiya verən çox vacib mərhələdir. Bu günə qədər qazandığım ən ciddi nailiyyətdir.

- Adınız kifayət qədər fərqlidir. Onu kim seçib və ailədə sizi necə çağırırlar?

- Adımı nənəm qoyub. Evdə məni sadəcə Elmin deyə çağırırlar - heç bir qısaltma və ya ləqəb yoxdur.

- Qələbə münasibətilə sizi ilk kim təbrik etdi?

- Finaldan dərhal sonra yaxınlarım zəng etdi. Hamı çox sevinirdi və həmin an onların səsini eşitmək mənim üçün hər şeydən vacib idi.

- Doğma Lənkəranda uğurunuza daha çox sevinirlər, yoxsa paxıllıq edənlər də var?

- İnanıram ki, çoxları səmimi qəlbdən sevinir, amma hər kəsin qəlbinə baxmaq mümkün deyil. Mən məni dəstəkləyən insanlarla əhatə olunmağa çalışıram.

- Qələbəni necə qeyd etdiniz? Ənənəvi çempion şampanı oldumu?

- Sevincimin həddi-hüdudu yox idi, uzun müddət xalça üzərində qeyd etdim – bu hissləri sözlə ifadə etmək çətindir. Alkoqola gəlincə, bu mənim yolum deyil. Hətta ən təntənəli anlarda belə ona toxunmuram.

- Bu qızıl medalda kimin payını daha böyük hesab edirsiniz?

- Qələbə heç vaxt bir nəfərin əməyi olmur. Ailəm karyeram üçün çox şeydən keçib və hər zaman yanımda olub. Məşqçilərim zədələr və uğursuzluqlar dövründə belə mənə inanıb. Şükürlər olsun ki, onların etimadını doğrulda bildim.

- Yarışlar üçün səfər etdiyiniz ölkələr arasında sizi ən çox hansı təsirləndirib?

- Hər yer özünəməxsus gözəldir, amma heç biri Azərbaycanı əvəz edə bilməz.

- Xarici şəhərlərdən hansınısa doğma diyarınızla müqayisə etmək olar?

- Açığı, belə müqayisə etməzdim. Mən Lənkəranda doğulub böyümüşəm. O, mənə dünyanın istənilən guşəsindən daha doğma və dəyərlidir.

