13 Mart 2026
AZ

Avropa çempionu: “Əsas rəqibim özüməm”

Güləş
Xəbərlər
13 Mart 2026 01:11
72
Avropa çempionu: “Əsas rəqibim özüməm”

“İkinci dəfə Avropa çempionu olduğuma görə çox sevinirəm”

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri Serbiyanın Zrenyanin şəhərindəki U-23 Avropa çempionatında qızıl medal qazanan Azərbaycanın qadın güləşçisi Günay Qurbanova deyib.

59 kiloqramda fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxan idmançı xoşbəxt olduğunu bildirib.

“Ümid edirəm ki, gələcəkdə də bu medalı qazanmaq üçün daha çox şansım olacaq. Bu yola gəlmək asan olmadı. Həmişə məni dəstəkləyən məşqçilərimə təşəkkür edirəm. Mənim üçün zəif rəqib yoxdur, əsas rəqibim özüməm. Amma final ən çətin mərhələ oldu.

Növbəti hədəfim böyüklər arasında Avropa çempionatıda qızıl medal qazanmaqdır”, - o, deyib.

İdman.Biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında 6 çəkidə medalçılar müəyyənləşib
12 Mart 23:20
Güləş

Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında 6 çəkidə medalçılar müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO

Sərbəst güləş üzrə 38, 41, 44, 48, 52 və 57 kq-da finalçılar müəyyən olub
Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb
12 Mart 22:27
Güləş

Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİR

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Cəbrayıl Həsənov: “Avropa çempionatında etdiyimiz səhvlərin üzərində işləyəcəyik”
12 Mart 16:44
Güləş

Cəbrayıl Həsənov: “Avropa çempionatında etdiyimiz səhvlərin üzərində işləyəcəyik”

Mütəxəssis gələcək hədəflərdən də danışıb
Sabah Şəriəti: “İdmançı əsgər kimidir, məşqçi nə deyirsə, onu etməlidir” - MÜSAHİBƏ
12 Mart 15:44
Güləş

Sabah Şəriəti: “İdmançı əsgər kimidir, məşqçi nə deyirsə, onu etməlidir” - MÜSAHİBƏ

Azərbaycanın veteran güləşçisi bildirib ki, yüngül çəkilərdə isə səviyyə kifayət qədər yüksəkdir
Dünya və Avropa çempionları Qazaxda idmansevərlərlə görüşəcək
12 Mart 12:16
Güləş

Dünya və Avropa çempionları Qazaxda idmansevərlərlə görüşəcək

İştirakçılar çempionlarla birbaşa söhbət edib motivasiya ala biləcək
Azərbaycan millisi rekord göstərici ilə sərbəst güləş üzrə U-23 Avropa çempionatında ikinci yeri tutub
12 Mart 00:42
Güləş

Azərbaycan millisi rekord göstərici ilə sərbəst güləş üzrə U-23 Avropa çempionatında ikinci yeri tutub

170 xal xal U-23 yaş qrupu üzrə Avropa çempionatlarında sərbəst güləş üzrə millimizin ən yüksək xal göstəricisidir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə
12 Mart 02:15
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci oyun günündə daha dörd görüş keçirilib