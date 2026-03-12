12 Mart 2026
Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında daha 7 çəkidə finalçılar müəyyənləşib - FOTO

12 Mart 2026 21:05
Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında daha 7 çəkidə finalçılar müəyyənləşib

Sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U15 Azərbaycan çempionatı davam edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, Qazax Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən yarışın ikinci günündə sərbəst güləş üzrə 62, 68, 75 və 85, yunan-Roma güləşi üzrə isə 38, 41 və 44 kq-da finalçılar müəyyənləşib.

Sərbəst güləş

62 kq
Nicat Əlizadə (Azsport) – Yusif Hüseynov (Gəncə, “Mywrestling”)

68 kq
Yusif Bədəlov (Neftçi) – Hacımurad Qardaşov (Zaqatala)

75 kq
Murad Qəhrəmanlı (Qazax) – Xəyal Şükürlü (Cəlilabad, “Mywrestling”)

85 kq
Teymur Mirzəzadə (İmişli, “Alp”) – Elvin Necəfzadə (UGİM-1)

Yunan-Roma güləşi

38 kq
Hüseyn Əmrahlı (UGİM-2) – Umud Ağaməmmədov (UGİM-2)

41 kq
Xudayar Kərimov (UGİM-2) – Fərid Ağayev (ROİL)

44 kq
Kamil Məmmədli (UGİM-2) – Paşa Aslan (UGİM-2)

