Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında daha 7 çəkidə finalçılar müəyyənləşib - FOTO

Sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U15 Azərbaycan çempionatı davam edir.
İdman.Biz xəbər verir ki, Qazax Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən yarışın ikinci günündə sərbəst güləş üzrə 62, 68, 75 və 85, yunan-Roma güləşi üzrə isə 38, 41 və 44 kq-da finalçılar müəyyənləşib.
Sərbəst güləş
62 kq
Nicat Əlizadə (Azsport) – Yusif Hüseynov (Gəncə, “Mywrestling”)
68 kq
Yusif Bədəlov (Neftçi) – Hacımurad Qardaşov (Zaqatala)
75 kq
Murad Qəhrəmanlı (Qazax) – Xəyal Şükürlü (Cəlilabad, “Mywrestling”)
85 kq
Teymur Mirzəzadə (İmişli, “Alp”) – Elvin Necəfzadə (UGİM-1)
Yunan-Roma güləşi
38 kq
Hüseyn Əmrahlı (UGİM-2) – Umud Ağaməmmədov (UGİM-2)
41 kq
Xudayar Kərimov (UGİM-2) – Fərid Ağayev (ROİL)
44 kq
Kamil Məmmədli (UGİM-2) – Paşa Aslan (UGİM-2)