12 Mart 2026
AZ

Azərbaycan millisi rekord göstərici ilə sərbəst güləş üzrə U-23 Avropa çempionatında ikinci yeri tutub

Güləş
Xəbərlər
12 Mart 2026 00:42
119
Azərbaycan millisi rekord göstərici ilə sərbəst güləş üzrə U-23 Avropa çempionatında ikinci yeri tutub

Serbiyada 23 yaşadək gənclər arasında sərbəst güləş üzrə Avropa çempionatı başa çatıb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, Azərbaycan komandası komanda hesabında 170 xalla ikinci yeri tutub. Komanda səkkiz medal qazanıb: bir qızıl, dörd gümüş və üç bürünc.

Rusiya komandası 199 xalla birinci, Ermənistan komandası isə 116 xalla üçüncü yeri tutub.

170 xal xal U-23 yaş qrupu üzrə Avropa çempionatlarında sərbəst güləş üzrə millimizin ən yüksək xal göstəricisidir.

Ali Tsokayev (92 kq) qızıl medalı Azərbaycana qazandırıb. Gümüş medalçılar arasında Vasif Bağırov (57 kq), Ceyhun Allahverdiyev (61 kq), Səbuhi Əmiraslanov (79 kq) və Yusif Dursunov (125 kq) yer alıb. Bürünc medalları Musa Ağayev (65 kq), Ramik Heybətov (70 kq) və Zəfər Əliyev (97 kq) qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Yeniyetmələr arasında güləş üzrə Azərbaycan çempionatının ilk finalçıları müəyyənləşib
11 Mart 22:24
Güləş

Yeniyetmələr arasında güləş üzrə Azərbaycan çempionatının ilk finalçıları müəyyənləşib

Çempionatda ilk üçlükdə yer alan güləşçilər müvafiq olaraq Azərbaycan milli komandalarına daxil ediləcəklər
Qazaxda Olimpiya çempionu Fərid Mansurovun imza mərasimi keçiriləcək
11 Mart 14:19
Güləş

Qazaxda Olimpiya çempionu Fərid Mansurovun imza mərasimi keçiriləcək

Görüş saat 15:00-da Qazax Olimpiya İdman Kompleksində baş tutacaq
Səbuhi Əmiraslanov: “Qarşıma mütləq çempionluq məqsədi qoymalıyam”
11 Mart 13:39
Güləş

Səbuhi Əmiraslanov: “Qarşıma mütləq çempionluq məqsədi qoymalıyam”

O, yığmanın turnirdəki şanslarını yüksək qiymətləndirib
İslamgereyevdən möhtəşəm qələbə: “Uçan sincab” fəndi - VİDEO
11 Mart 13:27
Güləş

İslamgereyevdən möhtəşəm qələbə: “Uçan sincab” fəndi - VİDEO

Güləşçi son saniyədə rəqibi Raxim Maqamadovu şoka salıb
Avropa ikincisi olan güləşçi: “Finalda dözümlülüyüm çatmadı”
11 Mart 12:24
Güləş

Avropa ikincisi olan güləşçi: “Finalda dözümlülüyüm çatmadı”

U-23 Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb
9 Mart 20:24
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib