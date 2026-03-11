11 Mart 2026
Avropa ikincisi olan güləşçi: “Finalda dözümlülüyüm çatmadı”

“Avropa çempionatında zəif rəqib olmur”.

Bu sözləri Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil edilən U-23 Avropa çempionatında gümüş medal qazanan Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Vasif Bağırov deyib.

57 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı ikinci olmağını belə izah edib.

“Həlledici görüşdə dözümlülüyüm çatmadı. Bura qızıl medal üçün gəlmişdim. Amma ikinci oldum, buna da şükür. Qarşıda bizi dünya çempionatı gözləyir. Həmin turnirdə özümü yaxşı tərəfdən göstərib, Azərbaycan Bayrağını yüksəklərə qaldırmaq istəyirəm”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında bildirib.

Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanın aktivində ikisi gümüş, üçü bürünc olmaqla ümumillikdə beş medal var. U-23 Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq.

