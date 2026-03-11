11 Mart 2026
AZ

İslamgereyevdən möhtəşəm qələbə: “Uçan sincab” fəndi - VİDEO

Güləş
Xəbərlər
11 Mart 2026 13:27
91
İslamgereyevdən möhtəşəm qələbə: “Uçan sincab” fəndi - VİDEO

Güləş dünyası inanılmaz bir qələbəyə şahidlik edib. Serbiyanın Zrenjanin şəhərində keçirilən U-23 Avropa çempionatında Raxim Maqamadov artıq qalib gəldiyini düşündüyü bir anda rəqibi tərəfindən gözlənilməz zərbə alıb.

İdman.Biz UWW-nin rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, güləş üzrə 86 kq çəki dərəcəsində baş tutan 1/4 final mərhələsində Bozigit İslamgereyev qarşılaşmanın bitməsinə saniyələr qalmış nadir və riskli “flying squirrel” (uçan sincab) fəndini tətbiq edib. İslangereyev rəqibinin üzərindən sıçrayaraq son saniyə xalları ilə möhtəşəm qələbə qazanıb.

Qeyd edək ki, bu fənd güləşçi havaya sıçrayarkən qollarını və ayaqlarını açaraq süzülən sincabı xatırlatdığı üçün belə adlandırılıb. Hərəkətin ilk müəllifi amerikalı güləşçi Ellis Kolemandır. O, bu akrobatik fəndi 2011-ci ildə gənclər arasında keçirilən dünya çempionatında tətbiq edərək bütün dünyada məşhurlaşdırıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qazaxda Olimpiya çempionu Fərid Mansurovun imza mərasimi keçiriləcək
14:19
Güləş

Qazaxda Olimpiya çempionu Fərid Mansurovun imza mərasimi keçiriləcək

Görüş saat 15:00-da Qazax Olimpiya İdman Kompleksində baş tutacaq
Səbuhi Əmiraslanov: “Qarşıma mütləq çempionluq məqsədi qoymalıyam”
13:39
Güləş

Səbuhi Əmiraslanov: “Qarşıma mütləq çempionluq məqsədi qoymalıyam”

O, yığmanın turnirdəki şanslarını yüksək qiymətləndirib
Avropa ikincisi olan güləşçi: “Finalda dözümlülüyüm çatmadı”
12:24
Güləş

Avropa ikincisi olan güləşçi: “Finalda dözümlülüyüm çatmadı”

U-23 Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Avropa çempionatı: Azərbaycanın qadın güləşçiləri mübarizəyə qoşulur
09:20
Güləş

Avropa çempionatı: Azərbaycanın qadın güləşçiləri mübarizəyə qoşulur

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
U-23 Avropa çempionatı: Beş güləşçimiz medal qazanıb - YENİLƏNİB
00:25
Güləş

U-23 Avropa çempionatı: Beş güləşçimiz medal qazanıb - YENİLƏNİB

U-23 Avropa çempionatı martın 15-nə qədər davam edəcək
Avropa çempionatının Təşkilat Komitəsinin üzvü: “Azərbaycanın zəngin güləş ənənəsi var”
10 Mart 17:45
Güləş

Avropa çempionatının Təşkilat Komitəsinin üzvü: “Azərbaycanın zəngin güləş ənənəsi var”

U-23 Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb