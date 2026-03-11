İslamgereyevdən möhtəşəm qələbə: “Uçan sincab” fəndi - VİDEO

Güləş dünyası inanılmaz bir qələbəyə şahidlik edib. Serbiyanın Zrenjanin şəhərində keçirilən U-23 Avropa çempionatında Raxim Maqamadov artıq qalib gəldiyini düşündüyü bir anda rəqibi tərəfindən gözlənilməz zərbə alıb.
İdman.Biz UWW-nin rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, güləş üzrə 86 kq çəki dərəcəsində baş tutan 1/4 final mərhələsində Bozigit İslamgereyev qarşılaşmanın bitməsinə saniyələr qalmış nadir və riskli “flying squirrel” (uçan sincab) fəndini tətbiq edib. İslangereyev rəqibinin üzərindən sıçrayaraq son saniyə xalları ilə möhtəşəm qələbə qazanıb.
Qeyd edək ki, bu fənd güləşçi havaya sıçrayarkən qollarını və ayaqlarını açaraq süzülən sincabı xatırlatdığı üçün belə adlandırılıb. Hərəkətin ilk müəllifi amerikalı güləşçi Ellis Kolemandır. O, bu akrobatik fəndi 2011-ci ildə gənclər arasında keçirilən dünya çempionatında tətbiq edərək bütün dünyada məşhurlaşdırıb.