11 Mart 2026
AZ

Yeniyetmələr arasında güləş üzrə Azərbaycan çempionatının ilk finalçıları müəyyənləşib

Güləş
Xəbərlər
11 Mart 2026 22:24
88
Yeniyetmələr arasında güləş üzrə Azərbaycan çempionatının ilk finalçıları müəyyənləşib

Qazaxda 15 yaşadək yeniyetmələrin sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan çempionatı start götürüb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, yarışın ilk günündə sərbəst güləşçilər döşək üzərinə çıxıb və altı çəki dərəcəsində finalçıları müəyyən ediblər.

Yekun cütlüklər aşağıdakı kimidir:

38 kq
Yusif Abdullayev – Oğuz Paşayev

41 kq
Cavanşir Süleymanov – Elman İsmayılov

44 kq
Məhəmməd Kərimov – Ramal Hacıyev

48 kq
Əli Baloğlanov – Tunar Sazmani

52 kq
Elgün Qurbanzadə – Adam Quliyev

57 kq
Tunar Sultanzadə – Yılmaz Səmədov

Qeyd etmək lazımdır ki, çempionatda ilk üçlükdə yer alan güləşçilər müvafiq olaraq Azərbaycan milli komandalarına daxil ediləcəklər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Avropa çempionatı: Ali Tsokayev qızıl medal qazanıb
22:40
Güləş

Avropa çempionatı: Ali Tsokayev qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİR

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Qazaxda Olimpiya çempionu Fərid Mansurovun imza mərasimi keçiriləcək
14:19
Güləş

Qazaxda Olimpiya çempionu Fərid Mansurovun imza mərasimi keçiriləcək

Görüş saat 15:00-da Qazax Olimpiya İdman Kompleksində baş tutacaq
Səbuhi Əmiraslanov: “Qarşıma mütləq çempionluq məqsədi qoymalıyam”
13:39
Güləş

Səbuhi Əmiraslanov: “Qarşıma mütləq çempionluq məqsədi qoymalıyam”

O, yığmanın turnirdəki şanslarını yüksək qiymətləndirib
İslamgereyevdən möhtəşəm qələbə: “Uçan sincab” fəndi - VİDEO
13:27
Güləş

İslamgereyevdən möhtəşəm qələbə: “Uçan sincab” fəndi - VİDEO

Güləşçi son saniyədə rəqibi Raxim Maqamadovu şoka salıb
Avropa ikincisi olan güləşçi: “Finalda dözümlülüyüm çatmadı”
12:24
Güləş

Avropa ikincisi olan güləşçi: “Finalda dözümlülüyüm çatmadı”

U-23 Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
U-23 Avropa çempionatı: Beş güləşçimiz medal qazanıb - YENİLƏNİB
00:25
Güləş

U-23 Avropa çempionatı: Beş güləşçimiz medal qazanıb - YENİLƏNİB

U-23 Avropa çempionatı martın 15-nə qədər davam edəcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb
9 Mart 20:24
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib