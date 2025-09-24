"Çelsi" "Barselona"nın təqib etdiyi 18 yaşlı vingeri transfer edə bilər

18 yaşlı argentinalı vinger Yan Zubiabre Londonun "Çelsi" klubuna keçə bilər.
İdman.biz-in məlumatına görə, London klubu gənc oyunçu ilə müqavilə bağlamaq yarışında İspaniyanın "Barselona" klubunu qabaqlamağı planlaşdırır.
"River Pleyt" üç hücum mövqeyində oynaya bilən Zubiabre ilə ayrılmağa tələsmir. Argentinalının hazırkı klubu ilə müqaviləsinin 2026-cı ilin dekabrında başa çatacağı bildirilir, lakin "River Pleyt" ona 100 milyon avroluq sərbəstlik şərti ilə yeni müqavilə təklif etməyi planlaşdırır.
Yan Zubiabre 2024-cü ilin fevralından "River Pleyt"in əsas komandasında çıxış edir. O, bütün yarışlarda 19 oyuna çıxıb, bir qol və bir məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt onu 1,2 milyon avro qiymətləndirir.