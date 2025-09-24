Yamal bir neçə aylıq sıradan çıxan Qaviyə dəstək olub

"Barselona"nın futbolçusu Lamin Yamal keçirdiyi əməliyyatından sonra 4-5 ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq komanda yoldaşı Qaviyə dəstək olub.
İdman.biz bildirir ki, 21 yaşlı futbolçunun ən azı fevral ayına kimi yaşıl meydanlardan uzaq qalacağı gözlənilir.
Yamal sosial şəbəkədə Qavi ilə fotosunu paylaşaraq, "Döyüşçüm, heç bir şübhəm yoxdur ki, tezliklə, həmişəki kimi güclü olacaqsan. Səni heç nə dayandıra bilməz. Hamımız səni gözləyirik. Səni çoxlu qüvvə arzulayıram. Mən səni sevirəm", sözlərini yazıb.
Qavi avqustun əvvəlində zədə alıb. Bu mövsüm o, La Liqada iki matçda iştirak edib və məhsuldar ötürmə edib.