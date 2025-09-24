İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO

İngiltərədə Liqa Kubokunun 1/16 final mərhələsinin oyunları olub.
İdman.biz xəbər verir ki, "Liverpul" öz meydançasında "Sauthempton"la qarşılaşıb. Oyunda hesabı 43-cü dədiqədə Aleksandr İsak açıb - 1:0.
76-cı dəqiqədə Çarlz hesabda tarazlığı bərpa edib - 1:1.
85-ci dəqiqədə Ekitike "Liverpul"un qələbə topluna imza atıb - 2:1.
"Linkoln Siti" "Çelsi" ni qəbul edib. Görüşdə ilk qolu meydan sahiblərindən Strit 42-ci dəqiqədə vurub.
İkinci hissədə Tayrik Corc və Fakunde Buananotte meydan sahiblərini iki dəfə mərkəzə dəvət ediblər - 1:2.
"Vulverhempton" isə "Everton"a 2:0 hesabı iləq alib gəlib.
Digər görüşlərin nəticələri belə olub:
“Bernli” – “Kardiff Siti” - 1:2
"Uiqan Atletik" – "Uikomb Uonderers" - 0:2
"Reksem" - "Redinq" - 2:0
"Barnsli" - Brayton" - 0:6
"Fulhem" – "Kembric Yunayted" - 1:0
İdman.biz