24 Sentyabr 2025
İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 Sentyabr 2025 01:21
İngiltərədə Liqa Kubokunun 1/16 final mərhələsinin oyunları olub.

İdman.biz xəbər verir ki, "Liverpul" öz meydançasında "Sauthempton"la qarşılaşıb. Oyunda hesabı 43-cü dədiqədə Aleksandr İsak açıb - 1:0.

76-cı dəqiqədə Çarlz hesabda tarazlığı bərpa edib - 1:1.

85-ci dəqiqədə Ekitike "Liverpul"un qələbə topluna imza atıb - 2:1.

"Linkoln Siti" "Çelsi" ni qəbul edib. Görüşdə ilk qolu meydan sahiblərindən Strit 42-ci dəqiqədə vurub.

İkinci hissədə Tayrik Corc və Fakunde Buananotte meydan sahiblərini iki dəfə mərkəzə dəvət ediblər - 1:2.

"Vulverhempton" isə "Everton"a 2:0 hesabı iləq alib gəlib.

Digər görüşlərin nəticələri belə olub:

“Bernli” – “Kardiff Siti” - 1:2

"Uiqan Atletik" – "Uikomb Uonderers" - 0:2

"Reksem" - "Redinq" - 2:0

"Barnsli" - Brayton" - 0:6

"Fulhem" – "Kembric Yunayted" - 1:0

İdman.biz

