PSJ bu mövsümün ən yaxşı klubu seçilib - VİDEO

Fransanın PSJ klubu mövsümün ən yaxşı klubu olub.
İdman.biz bildirir ki, klub 2025-ci ildə UEFA Çempionlar Liqasını qazanıb.
Finalda parislilər "İnter"i darmadağın ediblər - 5:0.
