Vinisius artıq bu qış "Real Madrid"dən gedə bilər

Vinisius 2026-cı ilin yanvarında "Real Madrid"i tərk edə bilər.
İdman.biz-in "El Chiringuito TV"yə istinadən verdiyi məlumata görə, braziliyalı futbolçu komandada dəyişdiyi roldan narazı qalması onun gələcəyi ilə bağlı gərginlik yaradıb.
25 yaşlı futbolçu bu mövsüm "Real Madrid"in heyətində 6 oyuna çıxıb, lakin heç vaxt tam 90 dəqiqə oynamayıb. Braziliya mediası onun ətrafındakıların vəziyyətlə bağlı qıcıq və çaşqınlıq ifadə edənlərin narahatlığını ifadə etdi.
"Heç bir şey dəyişməsə, Vinisius yanvarda "Real Madrid"də qalmaya bilər", - jurnalist Markos Benito qeyd edib.
Cinah oyunçunun Madrid klubu ilə hazırkı müqaviləsi 30 iyun 2027-ci ilə qədərdir.
İdman.biz