"Qalatasaray"dan 6 oyunda altıncı qələbə - VİDEO

Türkiyə Superliqasında 6-cı turun bir görüşü keçirilib.
İdman.biz xəbər verir ki, lider "Qalatasaray" yarış cədvəlində 9-cu yeri tutan "Konyaspor"u qəbul edib.
Okan Burukun yetirmələri birinci hissədə hesabı açıblar. Yunus Akgün 23-cü dəqiqədə qonaqları mərkəzə dəvət edib - 1:0.
Birinci hissəyə artırılmış ilk dəqiqədə Mauro İkardi yenidən "Konyaspor"luların qanını qaraldıb - 2:0. Komandalar fasiləyə bu hesabla yollanıblar.
Fasilədən sonra, 64-cü dəqiqədə Lukas Torreyra üçüncü topu konyalıların qapısına vurub.
80-ci dəqiqədə Umut Nayir oyunun yekun nəticəsini müəyyən edib - 3:1.
Hazırda "Qalatasaray" çempionatda keçirdiyi 6 oyunda 6 qələbə qazanaraq vahid liderdir. "Konyaspor"un 7 xalı var.
