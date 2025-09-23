"Qarabağ"ın rəqibindən çətin qələbə - VİDEO

İtaliya çempionatının lideri "Napoli" ötən gün çempionatın 4-cü turu çərçivəsində "Piza"nı qəbul edib.
İdman.biz bildirir ki, "Napoli" UEFA Çempionlar Liqasının ümumi mərhələsində "Qarabağ" klubunun rəqibidir. Komandalar arasında oyun noyabrın 25-də Neapolda keçiriləcək.
Oyunda hesabı "Napoli" açıb. 39-cu dəqiqədə bunu Gilmor edib - 1:0. İlk hissə bu hesabla bitib.
60-cı dəqiqədə Nzola cavab topunu vurub - 1:1.
73-cü dəqiqədə Spinatsolla yenidən meydan sahiblərini önə çıxarıb - 2:1.
82-ci dəqiqədə Lukka hesab arasındakı fərqi artırıb - 3:1.
"Piza"nın fubolçusu Lorran 90-cı dəqiqədə "Napoli"nin qapısına yol tapa bilib - 3:2. Oyun bu hesabla da qurtarıb.
"Napoli" bu qələbədən sonra 4 oyundan 12 xal toplayaraq lider mövqeyini qoruyur. Cəmi 1 xalı olan "Piza" 19-cu yerdədir.
İdman.biz