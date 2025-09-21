“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

"Neftçi" - "Sumqayıt" oyununda 2-ci qol qeydə alınıb.
İdman.biz xəbər verir ki, qonaq komandanın futbolçusu Edvin Kuç fərqlənib.
Qarşılaşma "Neftçin" 2:0 hesabı ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, "Neftçi" - "Sumqayıt" matçı ilə Misli Premyer Liqasında V tur başa çatıb.
21:12
Misli Premyer Liqasında V turun son qarşılaşmasında hesab açıllıb.
İdman.biz xəbər verir ki, "Neftçi"nin futbolçusu Ağadadaş Salyanski 79-cu dəqiqədə "Sumqayıt"ın qapısına qol vurub.
20:52
"Sumqayıt" - "Neftçi" qarşılaşmasında 2-ci hissə başlayıb.
İdman.biz xəbər verir ki, oyun qolsuz bərabərliklə davam edir.
20:20
"Sumqayıt" - "Neftçi" qarşılaşmasında 1-ci hissəsi başa çatıb.
İdman.biz xəbər verir ki, oyunda hələlik hesab açılmayıb.
19:30
Misli Premyer Liqasında V turun son oyunu başlayıb.
İdman.biz xəbər verir ki, "Sumqayıt" öz meydanında "Neftçi"ni qəbul edir.
19:00
Bu gün Misli Premyer Liqasında V turu çərçivəsində daha bir oyun yekunlaşıb.
İdman.biz xəbər verir ki, günün ikl qarşılaşmasında "Qarabağ" "Araz Naxçıvan"a 5:0 hesabı ilə qalib gəlib.
Bununla da Ağdam təmsilçisi xalını 7-yə çatdıraraq turnir cədvəlinin 5-ci pilləsinə yüksəlib.
18:58
Misli Premyer Liqasında V turu çərçivəsində "Qarabağ" "Araz Naxçıvan"la qarşılaşmada 5-ci qolunu vurub.
İdman.biz xəbər verir ki, bu dəfə 85-ci dəqiqədə Kris Kuaku fərqlənib.
18:28
"Qarabağ" futbolçusu Toral Bayramov "Araz Naxçıvan"la matçda het-trik edib. O, oyunun 65-ci dəqiqəsində 2-ci penaltisini də dəqiq yerinə yetirib.
18:22
"Qarabağ"ın hücumçusu Musa Qurbanlı "Araz Naxçıvan"la görüşün 52-ci dəqiqəsində komandasının 3-cü qolunu vurub.
18:11
“Araz-Naxçıvan” 5 nömrəli oyunçusu Slavik Alxasov oyunun 27-ci dəqiqəsində qayda pozuntusuna görə qırmızı vərəqə ilə cəzalandırılıb.
İdman.biz xəbər verirki, bu səbəbdən matçın hakimi Əliyar Ağayev "Qarabağ"ın rəqibinin qapısına penalti zərbəsi təyin edib. Toral Bayramov dəqiq zəbə ilə görüşdə dublunu rəsmiləşdirib.
17:11
Misli Premyer Liqasında V turun yekun günündə "Qarabağ" “Araz-Naxçıvan”la oyunda hesabı açıb.
İdman.biz xəbər verir ki, qolu 4-cü dəqiqədə Toral Bayramov avurub.
17:02
Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulacaq.
İdman.biz xəbər verir ki, turun son günündə 2 oyun keçiriləcək.
Günün ilk matçına Bakıda start verilib. “Araz-Naxçıvan” komandası “Liv Bona Dea Arena”da “Qarabağ”ı qəbul edir.
Turun son oyunu Sumqayıtda başa çatacaq. “Gənclik şəhər” təmsilçisi cari mövsümdə qələbə qazana bilməyən "Neftçi" komandası ilə qarşılaşacaq.
Misli Premyer Liqası
V tur
21 sentyabr (bazar)
17:00. “Araz-Naxçıvan” - “Qarabağ” - 0:5
Baş hakim: Əliyar Ağayev
“Araz-Naxçıvan”: 12. Kristian Avram 34. Urfan Abbasov (k) 3. Bəxtiyar Həsənalızadə 5. Slavik Alxasov 4. Rahil Məmmədov 6. Patrik Andrade 29. Vanderson Melo 23. Nuno Rodriqes 7. Hamidu Keyta 10. Felipe Santos 70. Şarl Boli
Ehtiyat oyunçular: 94. Tərlan Əhmədli 76. Süleyman Həsənov 2. Qara Qarayev 8. Coşqun Diniyev 14. Ülvi İsgəndərov 26. Ömər Buludov 22. Elçin Mustafayev 24. Mustafa Əhmədzadə 17. İssuf Paro 11. Ba-Muaka Simakala 77. Bruno Franko 19. Bar Kohen
Baş məşqçi: Elmar Baxşıyev
“Qarabağ”: 1. Şahrudin Məhəmmədəliyev 55. Bədavi Hüseynov (k) 27. Toral Bayramov, 22. Musa Qurbanlı 20. Kadi Borqes 3. Sami Mmae 18. Dani Bolt 15. Leandro Andrade 6. Kris Kuaku 21. Aleksey Kaşuk 11. Emmanuel Addai
Ehtiyat oyunçular: 99. Mateus Koxalski 97. Fabian Buntiç 30. Abbas Hüseynov 77. Ramil Şeydayev 13. Bəhlul Mustafazadə 44. Elvin Cəfərquliyev 32. Hikmət Cəbrayılzadə 10. Abdullah Zubir 81. Kevin Medina 2. Mateus Silva 35. Pedro Bikalyo 17. Kamilo Duran
Baş məşqçi: Qurban Qurbanov
Liv Bona Dea Arena
19:30. "Sumqayıt" - "Neftçi" - 0:1
Baş hakim: Elçin Məsiyev
"Sumqayıt": 1. Mehdi Cənnətov 7. Rüstəm Əhmədzadə 8. Səbuhi Abdullazadə (k) 19. Roi Kehat 9. Aleksandr Ramalinqom 14. Pedro Pinto 72. Rayan Senhadji 23. Ronaldo Vaskez 80. Keffel Resende 11. Aleksa Yankoviç 25. Abdul Raşid Mumini
Ehtiyat oyunçular: 22. Xəyal Fərzullayev 56. Aftandil Arixov 3. Höccət Haqverdi 6. Rauf Rüstəmli 21. Nihad Əhmədzadə 75. Nadir Orucov 97. Vüsal Paşayev 10. Nikola Ninkoviç 71. Masaki Murata
Baş məşqçi: Saşa İliç
"Neftçi": 13. Kenan Piriç, 8. Emin Mahmudov (k) 15. Elvin Bədəlov 17. Murad Xaçayev 77. Falaye Sako 6. Sessi Dalmeyda 24. Mustafa Sek 9. Bassala Sambu 11. İmad Faraj 10. Freddi Varqas 23. Cordan Rezabala
Ehtiyat oyunçular: 1. Emil Balayev 93. Rza Cəfərov 4. Elvin Camalov 7. Emil Səfərov 19. Ağadadaş Salyanski 47. Murad Məmmədov 14. Edvin Kuç 27. Kristian Kostin 22. Luis Ortis 28. Alessio Kurçi
Baş məşqçi: Samir Abasov
Mehti Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
İdman.biz