24 Sentyabr 2025
AZ

Hans-Diter Flik: “Bu məsələdə gözləmək lazımdır”

Dünya futbolu
Xəbərlər
21 Sentyabr 2025 07:24
82
Hans-Diter Flik: “Bu məsələdə gözləmək lazımdır”

"Barselona"nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik zədələrini sağaltmaqda olan Lamin Yamal və Aleks Baldenin səhhəti ilə bağlı son məlumatları paylaşıb.

İdman.biz bildirir ki, sentyabrın 21-də "Barsa" La Liqanın 5-ci turunda "Xetafe" ilə qarşılaşacaq.

"Yamalla bağlı məsələdə günbəgün irəliləməliyik. Gözləməliyik, amma o, çox çalışır və onda hər şey əla alınır.
Baldeyə gəlincə, onun vəziyyəti yaxşılaşır və o, tezliklə qayıdacaq”, – Flik deyib.

Yamal ağrılar içində getdiyi İspaniya millisinin düşərgəsindən qayıtdıqdan sonra zədə alıb. Balde sentyabrın əvvəlində aldığı zədədən sağalır.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İspaniya çempionatı: "Real"dan altıncı qələbə, "Qarabağ"ın rəqibi xal itirib - VİDEO
01:34
Dünya futbolu

İspaniya çempionatı: "Real"dan altıncı qələbə, "Qarabağ"ın rəqibi xal itirib - VİDEO

"Vilyarreal" liderlərdən geri qalmaq istəmir
İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO
01:21
Dünya futbolu

İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO

"Everton" mübarizəni dayandırıb
Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO
01:11
Dünya futbolu

Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO

Oyunçu sevindiyinə görə meydançadan qovulub
İtaliya kuboku: "Milan" "Leççe"ni darmadağın edib - VİDEO
00:56
Dünya futbolu

İtaliya kuboku: "Milan" "Leççe"ni darmadağın edib - VİDEO

İtaliya Kubokunda 1/16 final mərhələsinin üç oyunu olub
Didye Deşam: "Bu, Fransa üçün də uğurdur"
00:29
Dünya futbolu

Didye Deşam: "Bu, Fransa üçün də uğurdur"

Əfsanəvi baş məşqçi Dembeleyə görə çox sevinib
"Fənərbaxça" "Dinamo" ilə oyuna üç oyunçu əskik gedir
23 Sentyabr 23:55
Dünya futbolu

"Fənərbaxça" "Dinamo" ilə oyuna üç oyunçu əskik gedir

Rumıniyada keçiriləcək oyun sabah Bakı vaxtı ilə 23.00-da başlayacaq

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub