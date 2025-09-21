24 Sentyabr 2025
AZ

“Mingəçevir”in futbolçusu: “Bu, bizi həvəsdən salmır” - MÜSAHİBƏ

Futbol
Müsahibə
21 Sentyabr 2025 11:22
82
“Mingəçevir”in futbolçusu: “Bu, bizi həvəsdən salmır” - MÜSAHİBƏ

"Uyğunlaşma prosesi rahat keçdi. Burada keçmiş komanda yoldaşlarım da çıxış edir".

İdman.biz xəbər verir ki, bunu "Mingəçevir" klubunun futbolçusu Cabir Əmirli Sport24.az-a müsahibəsində deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik:

- I Liqanın II turunda "Cəbrayıl"ı 3:1 hesabı ilə məğlub etdiniz. Oyunla bağlı nə deyə bilərsən?

- Mövsümün ilk matçında yaxşı oyun göstərsək də, uduzmuşduq. İkinci qarşılaşmada bunun əvəzini çıxıb, ilk qalibiyyətimizi əldə etmək istəyirdik. Bunu bacardığımız üçün komandanı təbrik edirəm. Vacib 3 xal oldu. İnanıram ki, bu qələbə uzun seriyanın başlanğıcı olacaq.

- Yeni komandana uyğunlaşmısanmı?

- Uyğunlaşma prosesi rahat keçdi. Burada keçmiş komanda yoldaşlarım da çıxış edir. Şəhərin özü də darıxdırıcı olmadığı üçün həm şəhərə, həm kollektivə uyğunlaşa bilmişəm

- İlk turda sənin sabiq komandan "Səbail"ə məğlub oldunuz. Səncə, bu nəticəyə səbəb nə idi?

- Rəqiblə müqayisədə bizim komanda yenidən qurulub. İlk oyun həyacanı da hiss olunurdu. Yoxlama matçlarında futbolçuların köklənməsi çempionat oyunundan fərqli olur. İkinci görüşdə qələbə qazanmağımız göstərdi ki, düzgün yoldayıq.

- "Mingəçevir"in bu mövsüm üçün hədəfi nə olacaq?

- Ötənilkinə baxanda bu mövsüm komanda qarşısında daha yüksək hədəflər qoyulub. Təbii ki, əsas məqsəd I Liqada qalib olub Premyer Liqaya vəsiqə qazanmaq və böyük futbolu "Nur şəhəri"nə gətirməkdir. Rəqiblərimiz güclüdür, lakin bu, bizi həvəsdən salmır, əksinə, daha əzmlə mübarizə aparacağıq.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İspaniya çempionatı: "Real"dan altıncı qələbə, "Qarabağ"ın rəqibi xal itirib - VİDEO
01:34
Dünya futbolu

İspaniya çempionatı: "Real"dan altıncı qələbə, "Qarabağ"ın rəqibi xal itirib - VİDEO

"Vilyarreal" liderlərdən geri qalmaq istəmir
İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO
01:21
Dünya futbolu

İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO

"Everton" mübarizəni dayandırıb
Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO
01:11
Dünya futbolu

Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO

Oyunçu sevindiyinə görə meydançadan qovulub
İtaliya kuboku: "Milan" "Leççe"ni darmadağın edib - VİDEO
00:56
Dünya futbolu

İtaliya kuboku: "Milan" "Leççe"ni darmadağın edib - VİDEO

İtaliya Kubokunda 1/16 final mərhələsinin üç oyunu olub
Didye Deşam: "Bu, Fransa üçün də uğurdur"
00:29
Dünya futbolu

Didye Deşam: "Bu, Fransa üçün də uğurdur"

Əfsanəvi baş məşqçi Dembeleyə görə çox sevinib
"Neftçi"nin vingeri: "100 faiz hazır deyiləm"
00:10
Azərbaycan çempionatı

"Neftçi"nin vingeri: "100 faiz hazır deyiləm"

İmad “Sumqayıt”la oyunda qol ötürməsi verməklə diqqət çəkib

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub