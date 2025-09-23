24 Sentyabr 2025
23 Sentyabr 2025 02:48
"Qızıl top"un sahibi mükafatı alarkən göz yaşlarını saxlaya bilməyib - FOTO

"Pari Sen-Jermen"in hücumçusu Usman Dembele "Qızıl top"u aldıqdan sonra göz yaşlarına hakim ola bilməyib.

“Frans Futbol” jurnalının təşkilatçılığı ilə keçirilən mərasim Parisdəki “Şatl” teatrında baş tutub.

Futbolçu anasına müraciət edərkən ağlayıb.

"Anama təşəkkür etmək istəyirəm. Sən həmişə mənim yanımda idin, ana", - Dembele deyib.

Mərasimdə dünya futbolunun ən yüksək fərdi mükafatının sahibinin anası Fatimata Dembele də iştirak edib.

Usman Dembele səsvermədə "Barselona" və İspaniya millisinin vingeri Lamin Yamalı geridə qoyub. Fransalı hücumçunun komanda yoldaşı Vitinya üçüncü yeri tutub.

