11 Mart 2025
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"Beşiktaş" öz meydanında uduzub - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 Mart 2025 00:19
36
"Beşiktaş" öz meydanında uduzub - VİDEO

Türkiyə Super Liqasında 27-ci tura yekun vurulub.

İdman.biz xəbər verir ki, son oyunda "Beşiktaş" "Qaziantep"lə qarşılaşıb.

"Ağ-qarala" fasiləyə hesabda öndə yollansalar da, ikinci hissədə oyunun axarı dəyişib. Daha dəqiq olan qonaq komanda iki qol vuraraq, əzmkar qələbə qazanıb. "Beşiktaş" Ole-Qunnar Solskyaerin rəhbərliyi çempionatda ilk dəfə uduzub.

Türkiyə Super Liqası
27-ci tur
10 mart
21:30. "Beşiktaş" – "Qaziantep" - 1:2

O

Q

Н

M

T

X

1

Qalatasaray

26

21

5

0

64-27

68

2

Fənərbaxça

25

19

4

2

63-23

61

3

Samsunspor

26

15

5

6

44-30

50

4

Beşiktaş

25

12

8

5

39-25

44

5

Eyupspor

26

12

7

7

39-28

43

6

Göztepe

25

10

6

9

43-33

36

7

Başakşehir

25

10

6

9

41-34

36

8

Qaziantep

25

10

5

10

35-35

35

9

Rizespor

26

10

3

13

34-44

33

10

Antalyaspor

26

9

6

11

30-47

33

11

Trabzonspor

25

8

8

9

40-31

32

12

Kasımpaşa

26

7

11

8

45-51

32

13

Alanyaspor

26

8

7

11

30-38

31

14

Konyaspor

26

7

7

12

32-40

28

15

Sivaspor

26

7

6

13

31-42

27

16

Bodrum

26

7

6

13

18-29

27

17

Kayserispor

25

6

9

10

27-45

27

18

Hatayspor

25

3

7

15

26-44

16

19

Adana Demirspor

26

2

4

20

25-60

-2 (-12)

İdman.biz

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