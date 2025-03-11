"Beşiktaş" öz meydanında uduzub - VİDEO

Türkiyə Super Liqasında 27-ci tura yekun vurulub.
İdman.biz xəbər verir ki, son oyunda "Beşiktaş" "Qaziantep"lə qarşılaşıb.
"Ağ-qarala" fasiləyə hesabda öndə yollansalar da, ikinci hissədə oyunun axarı dəyişib. Daha dəqiq olan qonaq komanda iki qol vuraraq, əzmkar qələbə qazanıb. "Beşiktaş" Ole-Qunnar Solskyaerin rəhbərliyi çempionatda ilk dəfə uduzub.
Türkiyə Super Liqası
27-ci tur
10 mart
21:30. "Beşiktaş" – "Qaziantep" - 1:2
|
O
|
Q
|
Н
|
M
|
T
|
X
|
1
|
Qalatasaray
|
26
|
21
|
5
|
0
|
64-27
|
68
|
2
|
Fənərbaxça
|
25
|
19
|
4
|
2
|
63-23
|
61
|
3
|
Samsunspor
|
26
|
15
|
5
|
6
|
44-30
|
50
|
4
|
Beşiktaş
|
25
|
12
|
8
|
5
|
39-25
|
44
|
5
|
Eyupspor
|
26
|
12
|
7
|
7
|
39-28
|
43
|
6
|
Göztepe
|
25
|
10
|
6
|
9
|
43-33
|
36
|
7
|
Başakşehir
|
25
|
10
|
6
|
9
|
41-34
|
36
|
8
|
Qaziantep
|
25
|
10
|
5
|
10
|
35-35
|
35
|
9
|
Rizespor
|
26
|
10
|
3
|
13
|
34-44
|
33
|
10
|
Antalyaspor
|
26
|
9
|
6
|
11
|
30-47
|
33
|
11
|
Trabzonspor
|
25
|
8
|
8
|
9
|
40-31
|
32
|
12
|
Kasımpaşa
|
26
|
7
|
11
|
8
|
45-51
|
32
|
13
|
Alanyaspor
|
26
|
8
|
7
|
11
|
30-38
|
31
|
14
|
Konyaspor
|
26
|
7
|
7
|
12
|
32-40
|
28
|
15
|
Sivaspor
|
26
|
7
|
6
|
13
|
31-42
|
27
|
16
|
Bodrum
|
26
|
7
|
6
|
13
|
18-29
|
27
|
17
|
Kayserispor
|
25
|
6
|
9
|
10
|
27-45
|
27
|
18
|
Hatayspor
|
25
|
3
|
7
|
15
|
26-44
|
16
|
19
|
Adana Demirspor
|
26
|
2
|
4
|
20
|
25-60
|
-2 (-12)
İdman.biz