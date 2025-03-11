"Beşiktaş" öz meydanında uduzub - VİDEO

Türkiyə Super Liqasında 27-ci tura yekun vurulub.

İdman.biz xəbər verir ki, son oyunda "Beşiktaş" "Qaziantep"lə qarşılaşıb.

"Ağ-qarala" fasiləyə hesabda öndə yollansalar da, ikinci hissədə oyunun axarı dəyişib. Daha dəqiq olan qonaq komanda iki qol vuraraq, əzmkar qələbə qazanıb. "Beşiktaş" Ole-Qunnar Solskyaerin rəhbərliyi çempionatda ilk dəfə uduzub.

Türkiyə Super Liqası

27-ci tur

10 mart

21:30. "Beşiktaş" – "Qaziantep" - 1:2

O Q Н M T X 1 Qalatasaray 26 21 5 0 64-27 68 2 Fənərbaxça 25 19 4 2 63-23 61 3 Samsunspor 26 15 5 6 44-30 50 4 Beşiktaş 25 12 8 5 39-25 44 5 Eyupspor 26 12 7 7 39-28 43 6 Göztepe 25 10 6 9 43-33 36 7 Başakşehir 25 10 6 9 41-34 36 8 Qaziantep 25 10 5 10 35-35 35 9 Rizespor 26 10 3 13 34-44 33 10 Antalyaspor 26 9 6 11 30-47 33 11 Trabzonspor 25 8 8 9 40-31 32 12 Kasımpaşa 26 7 11 8 45-51 32 13 Alanyaspor 26 8 7 11 30-38 31 14 Konyaspor 26 7 7 12 32-40 28 15 Sivaspor 26 7 6 13 31-42 27 16 Bodrum 26 7 6 13 18-29 27 17 Kayserispor 25 6 9 10 27-45 27 18 Hatayspor 25 3 7 15 26-44 16 19 Adana Demirspor 26 2 4 20 25-60 -2 (-12)

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