2 Mart 2025
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"Beşiktaş"dan ardıcıl 4-cü qələbə - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
2 Mart 2025 00:08
79
"Beşiktaş"dan ardıcıl 4-cü qələbə - VİDEO

Bu gün Türkiyə Super Liqasında 26-cı turun iki oyunu baş tutub.

İdman.biz xəbər verir ki, "Beşiktaş" öz meydanında "Konyaspor"la qarşılaşıb.

"Qara qartallar" hər hissədə 1 qol vurublar. Əvvəlcə Joao Mario, son dəqiqələrdə isə penaltidən Semih Kılıncsoy fərqlənib. "Beşiktaş" ardıcıl 4-cü qələbəsini qazanıb.

Türkiyə Super Liqası
26-cı tur
17:00. "Adana Demirspor" - "Bodrum" - 0:0
21:30. "Beşiktaş" - "Konyaspor" - 2:0

O

Q

Н

M

T

X

1

Qalatasaray

24

20

4

0

59-23

64

2

Fənərbaxça

24

18

4

2

60-23

58

3

Samsunspor

24

14

4

6

39-26

46

4

Beşiktaş

24

12

8

4

38-23

44

5

Eyupspor

24

11

7

6

36-24

40

6

Göztepe

23

10

5

8

40-28

35

7

Başakşehir

23

9

6

8

39-31

33

8

Trabzonspor

23

8

8

7

39-28

32

9

Kasımpaşa

24

7

10

7

42-47

31

10

Alanyaspor

24

8

7

9

28-33

31

11

Rizespor

24

9

3

12

30-41

30

12

Antalyaspor

24

8

6

10

28-43

30

13

Qaziantep

23

8

5

10

30-33

29

14

Konyaspor

24

6

7

11

30-38

25

15

Sivasspor

24

6

6

12

28-40

24

16

Bodrum

25

6

6

13

17-29

24

17

Kayserispor

24

5

9

10

24-44

24

18

Hatayspor

24

2

7

15

24-43

13

19

Adana Demirspor

24

2

4

19

23-57

4 (-6)

İdman.biz

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