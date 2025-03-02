"Beşiktaş"dan ardıcıl 4-cü qələbə - VİDEO

Bu gün Türkiyə Super Liqasında 26-cı turun iki oyunu baş tutub.
İdman.biz xəbər verir ki, "Beşiktaş" öz meydanında "Konyaspor"la qarşılaşıb.
"Qara qartallar" hər hissədə 1 qol vurublar. Əvvəlcə Joao Mario, son dəqiqələrdə isə penaltidən Semih Kılıncsoy fərqlənib. "Beşiktaş" ardıcıl 4-cü qələbəsini qazanıb.
Türkiyə Super Liqası
26-cı tur
17:00. "Adana Demirspor" - "Bodrum" - 0:0
21:30. "Beşiktaş" - "Konyaspor" - 2:0
|
O
|
Q
|
Н
|
M
|
T
|
X
|
1
|
Qalatasaray
|
24
|
20
|
4
|
0
|
59-23
|
64
|
2
|
Fənərbaxça
|
24
|
18
|
4
|
2
|
60-23
|
58
|
3
|
Samsunspor
|
24
|
14
|
4
|
6
|
39-26
|
46
|
4
|
Beşiktaş
|
24
|
12
|
8
|
4
|
38-23
|
44
|
5
|
Eyupspor
|
24
|
11
|
7
|
6
|
36-24
|
40
|
6
|
Göztepe
|
23
|
10
|
5
|
8
|
40-28
|
35
|
7
|
Başakşehir
|
23
|
9
|
6
|
8
|
39-31
|
33
|
8
|
Trabzonspor
|
23
|
8
|
8
|
7
|
39-28
|
32
|
9
|
Kasımpaşa
|
24
|
7
|
10
|
7
|
42-47
|
31
|
10
|
Alanyaspor
|
24
|
8
|
7
|
9
|
28-33
|
31
|
11
|
Rizespor
|
24
|
9
|
3
|
12
|
30-41
|
30
|
12
|
Antalyaspor
|
24
|
8
|
6
|
10
|
28-43
|
30
|
13
|
Qaziantep
|
23
|
8
|
5
|
10
|
30-33
|
29
|
14
|
Konyaspor
|
24
|
6
|
7
|
11
|
30-38
|
25
|
15
|
Sivasspor
|
24
|
6
|
6
|
12
|
28-40
|
24
|
16
|
Bodrum
|
25
|
6
|
6
|
13
|
17-29
|
24
|
17
|
Kayserispor
|
24
|
5
|
9
|
10
|
24-44
|
24
|
18
|
Hatayspor
|
24
|
2
|
7
|
15
|
24-43
|
13
|
19
|
Adana Demirspor
|
24
|
2
|
4
|
19
|
23-57
|
4 (-6)
İdman.biz