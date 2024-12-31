"Komo"dan vacib qələbə, "Bolonya" uduzub - VIDEO

İtaliya A Seriyasında 18-ci tura yekun vurulub.
İdman.biz xəbər verir ki, günün ilk qarşılaşması debütantın üstünlüyü ilə keçib.
"Komo" öz meydanında "Leççe"yə qalib gəlib. Sesk Fabreqasın komandası 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.
"Bolonya" isə öz meydanında uduzub. Çempionlar Liqasında yarışan komanda "Verona"ya məğlub olub.
İtaliya A Seriyası
18-ci tur
21:00. "Komo" - "Leççe" - 2:0
23:45. "Bolonya" - "Verona" - 2:3
|
1
|
Atalanta
|
18
|
13
|
2
|
3
|
43-20
|
41
|
2
|
Napoli
|
18
|
13
|
2
|
3
|
27-12
|
41
|
3
|
İnter
|
17
|
12
|
4
|
1
|
45-15
|
40
|
4
|
Latsio
|
18
|
11
|
2
|
5
|
33-25
|
35
|
5
|
Fiorentina
|
17
|
9
|
5
|
3
|
31-15
|
32
|
6
|
Yuventus
|
18
|
7
|
11
|
0
|
30-15
|
32
|
7
|
Bolonya
|
17
|
7
|
7
|
3
|
25-21
|
28
|
8
|
Milan
|
17
|
7
|
6
|
4
|
26-17
|
27
|
9
|
Udineze
|
18
|
7
|
3
|
8
|
23-28
|
24
|
10
|
Roma
|
18
|
5
|
5
|
8
|
24-24
|
20
|
11
|
Torino
|
18
|
5
|
5
|
8
|
19-24
|
20
|
12
|
Empoli
|
18
|
4
|
7
|
7
|
17-21
|
19
|
13
|
Cenoa
|
18
|
4
|
7
|
7
|
16-27
|
19
|
14
|
Parma
|
18
|
4
|
6
|
8
|
25-34
|
18
|
15
|
Komo
|
18
|
4
|
6
|
8
|
20-30
|
18
|
16
|
Verona
|
18
|
6
|
0
|
12
|
24-42
|
18
|
17
|
Leççe
|
18
|
4
|
4
|
10
|
11-31
|
16
|
18
|
Kalyari
|
18
|
3
|
5
|
10
|
16-31
|
14
|
19
|
Venesiya
|
18
|
3
|
4
|
11
|
17-31
|
13
|
20
|
Montsa
|
18
|
1
|
7
|
10
|
16-25
|
10
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