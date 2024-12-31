31 Dekabr 2024
AZ

"Komo"dan vacib qələbə, "Bolonya" uduzub - VIDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
31 Dekabr 2024 01:43
30
"Komo"dan vacib qələbə, "Bolonya" uduzub - VIDEO

İtaliya A Seriyasında 18-ci tura yekun vurulub.

İdman.biz xəbər verir ki, günün ilk qarşılaşması debütantın üstünlüyü ilə keçib.

"Komo" öz meydanında "Leççe"yə qalib gəlib. Sesk Fabreqasın komandası 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.

"Bolonya" isə öz meydanında uduzub. Çempionlar Liqasında yarışan komanda "Verona"ya məğlub olub.

İtaliya A Seriyası
18-ci tur
21:00. "Komo" - "Leççe" - 2:0

23:45. "Bolonya" - "Verona" - 2:3

1

Atalanta

18

13

2

3

43-20

41

2

Napoli

18

13

2

3

27-12

41

3

İnter

17

12

4

1

45-15

40

4

Latsio

18

11

2

5

33-25

35

5

Fiorentina

17

9

5

3

31-15

32

6

Yuventus

18

7

11

0

30-15

32

7

Bolonya

17

7

7

3

25-21

28

8

Milan

17

7

6

4

26-17

27

9

Udineze

18

7

3

8

23-28

24

10

Roma

18

5

5

8

24-24

20

11

Torino

18

5

5

8

19-24

20

12

Empoli

18

4

7

7

17-21

19

13

Cenoa

18

4

7

7

16-27

19

14

Parma

18

4

6

8

25-34

18

15

Komo

18

4

6

8

20-30

18

16

Verona

18

6

0

12

24-42

18

17

Leççe

18

4

4

10

11-31

16

18

Kalyari

18

3

5

10

16-31

14

19

Venesiya

18

3

4

11

17-31

13

20

Montsa

18

1

7

10

16-25

10

İdman.biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

"Çelsi"dən ardıcıl 2-ci, "Mançester Yunayted"dən 3-cü məğlubiyyət
01:56
Dünya futbolu

"Çelsi"dən ardıcıl 2-ci, "Mançester Yunayted"dən 3-cü məğlubiyyət

İngiltərə Premyer Liqasında 19-cu tur başa çatıb
Kapitan "Union Berlin"ə başçılıq edəcək
00:23
Dünya futbolu

Kapitan "Union Berlin"ə başçılıq edəcək

Şteffen Baumqart Berlin təmsilçisinin heyətində oynayıb
"Barselona"ya növbəti rədd cavabı - qeydiyyat problemi həll olunmur
30 Dekabr 23:28
Dünya futbolu

"Barselona"ya növbəti rədd cavabı - qeydiyyat problemi həll olunmur

Dani Olmo və Pau Viktorun La Liqanın ikinci hissəsində qeydiyyatı mümkün olmayıb
Terim argentinalı futbolçunu arzulayır
30 Dekabr 22:51
Dünya futbolu

Terim argentinalı futbolçunu arzulayır

Paredes "Əl-Şabab"ın əsas transfer hədəfi olub
"Betis"in Antoni ilə bağlı icarə planı
30 Dekabr 21:57
Dünya futbolu

"Betis"in Antoni ilə bağlı icarə planı

"Betis" braziliyalın;n maaşının bir hissəsini ödəmək istəyir
Karlo Ançelotti gələcəyindən narahat deyil
30 Dekabr 21:22
Dünya futbolu

Karlo Ançelotti gələcəyindən narahat deyil

"Hər gün məşq keçmək xoşuma gəlir"

Ən çox oxunanlar

2024-cü ilin fiaskosu: “Neftçi”nin qara günləri
30 Dekabr 13:24
Futbol

2024-cü ilin fiaskosu: “Neftçi”nin qara günləri

10 komanda arasında belə aşağı enmək komandanın tarixində nadir hadisələrdən biridir
Çıxdı buz üstə qoçaq... - FOTO
29 Dekabr 14:22
Qış idman növləri

Çıxdı buz üstə qoçaq... - FOTO

Heydər Əliyev adına Bakı İdman Konsert Kompleksində buz meydançasının istifadəyə verilməsi qış idman növlərinə marağın artmasına səbəb olub
Raqif Abbasov cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib - 1 milyonluq mənimsəmədə ittiham
29 Dekabr 11:00
Digər

Raqif Abbasov cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib - 1 milyonluq mənimsəmədə ittiham

Cinayət işinin istintaqı Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində aparılıb
Putin İlham Əliyevdən üzr istəyib
28 Dekabr 16:47
Digər

Putin İlham Əliyevdən üzr istəyib

Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb