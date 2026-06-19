“Mançester Yunayted” 75 milyon avroluq hücumçu transfer etmək istəyir

“Mançester Yunayted” Benjamin Şeşko üçün əhəmiyyətli rəqib olacaq və lazım gələrsə, onu tamamilə əvəz edə biləcək yeni hücumçu tapmaq üçün fəal şəkildə çalışır.
İdman.Biz bu barədə "Caught Office”a istinadən məlumat verir.
Mankunianlıların əsas hədəfi “Qalatasaray”dan Viktor Osimhendir, lakin klub maliyyə məsələləri səbəbindən transferin başa çatmasının çətin olacağını başa düşür. Alternativlər arasında Jan-Filip Mateta (“Kristal Palas”), Duşan Vlahoviç (“Yuventus”), Eli Krupi (“Bornmut”) və “Barselona”dan ayrılan Robert Levandovski var. Qeyd olunur ki, müqavilə Markus Reşfordun satışından da asılı olacaq, çünki əgər o, komandada qalarsa, yeni oyunçu əlavə etmək daha çətin olacaq.
Osimhenin transfer dəyəri 75 milyon avro olaraq qiymətləndirilir. Ötən mövsüm 33 matçda oyunçu 22 qol vurub və səkkiz məhsuldar ötürmə edib.