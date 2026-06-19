19 İyun 2026
AZ

“Çelsi”nin eks-hücumçusu “Havr”ın idman direktoru olub

Dünya futbolu
Xəbərlər
19 İyun 2026 21:18
81
“Çelsi”nin eks-hücumçusu “Havr”ın idman direktoru olub

“Çelsi”nin və Seneqal millisinin keçmiş hücumçusu Demba Ba Fransanın “Havr” klubunun idman direktoru təyin edilib.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə klubun rəsmi saytında məlumat verilib.

Demba Ba Fransa futbol akademiyasının yetirməsidir. Keçmiş oyunçu yüksək səviyyədə “Hoffenhaym”, “Vest Hem Yunayted”, “Nyukasl Yunayted”, “Çelsi”, “Beşiktaş” və bir neçə başqa klubda oynayıb.

“Havr” indiydək bir dəfə Fransa Kubokunu və Superkubokunu, həmçinin altı dəfə Liqa 2-ni qazanıb. Ötən mövsüm “Havr” Fransa Liqa 1-in turnir cədvəlində 14-cü yeri tutub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kristian Pulişiç Avstraliya ilə oyunu buraxacaq
22:05
DÇ-2026

Kristian Pulişiç Avstraliya ilə oyunu buraxacaq

Oyunçu baldırından zədə alıb
Deklan Rays Qana ilə oyunda start heyətində olacaq
21:49
DÇ-2026

Deklan Rays Qana ilə oyunda start heyətində olacaq

Rays Xorvatiya ilə oyunda belində ağrı hiss etmişdi
“Real” Tçuameni üçün 100 milyon avro tələb edə bilər
19:47
Dünya futbolu

“Real” Tçuameni üçün 100 milyon avro tələb edə bilər

Tçuameninin “Los Blancos”dakı gələcəyi təhlükə altında ola bilər
Ansu Fati müğənniliyə keçir
19:31
Digər

Ansu Fati müğənniliyə keçir

Fati gizli şəkildə Pol Poqba ilə Nitsadakı səsyazma studiyalarında çalışıb
Yamal İspaniyanın DÇ-2026-nın finalına çıxacağına ümid edir
19:01
DÇ-2026

Yamal İspaniyanın DÇ-2026-nın finalına çıxacağına ümid edir

21 iyun tarixində İspaniya ikinci turda Səudiyyə Ərəbistanı ilə qarşılaşacaq
“Real Madrid” Mərakeş millisinin üzvü ilə maraqlanır
18:45
Dünya futbolu

“Real Madrid” Mərakeş millisinin üzvü ilə maraqlanır

“Lill” oyunçu üçün 70 milyon avrodan çox dəyərində təklifləri nəzərdən keçirməyə hazırdır

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur
17 İyun 23:51
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Finalda Azərbaycan klubu Fransa ilə qarşılaşıb
DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi
17 İyun 23:01
DÇ-2026

DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilib
“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
17 İyun 16:45
Futbol

“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

İkinci təsnifat mərhələsinin matçları iyulun 23-ü və 30-da keçiriləcək
DÇ-2026: Fransa millisindən möhtəşəm başlanğıc
17 İyun 01:05
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa millisindən möhtəşəm başlanğıc - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun İst-Raterforddakı “Metlife” stadionunda keçirilib