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“Çelsi” “Liverpul”un sabiq hücumçusu ilə müqavilə imzalamağı düşünür

Dünya futbolu
Xəbərlər
9 İyun 2026 09:27
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“Çelsi” “Liverpul”un sabiq hücumçusu ilə müqavilə imzalamağı düşünür

“Çelsi” klubu “Əl-Hilal”dan uruqvaylı hücumçu Darvin Nunyesi transfer etməkdə maraqlıdır.

İdman.Biz bu barədə Mundo Deportivo-ya istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, London klubu ötən mövsüm Səudiyyə Ərəbistanı klubunda oynamış keçmiş “Liverpul”un hücumçusuna göz dikib. “Çelsi”nin meneceri Xabi Alonso Nunezin hücumçu Joao Pedro ilə heyətdəki yer uğrunda mübarizə aparacağını gözləyir.

Uruqvaylı futbolçu 2022-ci ilin iyunundan 2025-ci ilin avqustuna qədər “Liverpul”da oynayıb.

Nunyes “Əl-Hilal”la 2028-ci ilin ortalarına qədər müqavilə bağlayıb. Ötən mövsüm oyunçu Səudiyyə Ərəbistanı klubunda 24 oyun keçirib, doqquz qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt hücumçunu 20 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.

İdman.Biz
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