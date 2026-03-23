Henrik Ridström: “Nəriman Axundzadə komandada rəqabəti artıraraq səviyyəni yüksəldə bilər”

“Kolumbus Kru”nun baş məşqçisi Henrik Ridströmün Nəriman Axundzadədən gözləntiləri böyükdür.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, bu barədə “Toronto” ilə oyundan sonra klubun rəsmi saytına açıqlamasında deyib.
Baş məşqçi heyətdəki rəqabəti gücləndirməyin vacibliyini vurğulayıb:
“Bizim toparlanmaq, yaralarımızı sarımaq və bir araya gəlmək üçün vaxtımız var, lakin bunun üçün daha çox rəqabət lazımdır. Hazırda meydanda həddindən artıq çəkingən davranırıq. Ümid edirəm ki, Andre Qomes və Nəriman Axundzadə kimi komandaya yeni qoşulan futbolçular rəqabəti artırmaq üçün səviyyəmizi yüksəldə biləcəklər. Onların gəlişi ilə daha ciddi mübarizə aparmağımız çox vacibdir”.
Qeyd edək ki, N.Axundzadə sözügedən qarşılaşmanın 88-ci dəqiqəsində meydana daxil olaraq MLS-də çıxış edən ilk azərbaycanlı futbolçu kimi tarixə düşüb. Qarşılaşma “Toronto”nun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.