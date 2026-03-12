12 Mart 2026
AZ

“Real Madrid” bu yay Kamavinqanı satmağa hazırdır

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 Mart 2026 23:11
56
“Real Madrid” bu yay Kamavinqanı satmağa hazırdır

“Real Madrid” bu yay yarımmüdafiəçi Eduardo Kamavinqa üçün təklifləri nəzərdən keçirəcək.

İdman.Biz bu barədə “Madrid Xtra”ya istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, “Los Blancos”un oyunçu üçün təyin etdiyi başlanğıc qiymət 50 milyon avrodur.

Kamavinqa 2021-ci ilin yayından “Real Madrid” klubunda çıxış edir. Bu mövsüm yarımmüdafiəçi bütün yarışlarda 31 oyunda meydana çıxıb, iki qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 50 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tramp: “İranın DÇ-2026-da iştirakını uyğun hesab etmirəm”
23:35
Dünya futbolu

Tramp: “İranın DÇ-2026-da iştirakını uyğun hesab etmirəm”

Dünya çempionatı bu yay ABŞ, Kanada və Meksikada olacaq
Dembelenin agenti “Mançester Siti”nin idman direktoru ilə görüşüb
22:56
Dünya futbolu

Dembelenin agenti “Mançester Siti”nin idman direktoru ilə görüşüb

Usman Dembele 2023-cü ildə “Barselona”dan PSJ-yə 50 milyon avroya keçib
Kilian Mbappe “Siti” ilə cavab matçında oynaya bilər
22:41
Dünya futbolu

Kilian Mbappe “Siti” ilə cavab matçında oynaya bilər

Mbappe Fransa millisinin mart ayında keçirəcəyi yoldaşlıq oyunlarında da iştirak edə bilər
UEFA PSJ ilə oyundan sonra Pedro Netu ilə bağlı araşdırma aparacaq
21:34
Dünya futbolu

UEFA PSJ ilə oyundan sonra Pedro Netu ilə bağlı araşdırma aparacaq - FOTO

Matçın 90+2-ci dəqiqəsində Netu stüart oğlandan topu almağa çalışarkən onu yıxıb
Valverde, Kvaratsxeliya və Kurtua Çempionlar Liqasında həftənin komandasında
20:51
Dünya futbolu

Valverde, Kvaratsxeliya və Kurtua Çempionlar Liqasında həftənin komandasında

Komandada “Qalatasaray”ın iki oyunçusu yer alıb
Lamin Yamal “Barselona”nın məşqini buraxıb
20:37
Dünya futbolu

Lamin Yamal “Barselona”nın məşqini buraxıb

Oyunçu səhhətindəki problemlər səbəbindən komandanın məşqinə qatılmayıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə
02:15
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci oyun günündə daha dörd görüş keçirilib