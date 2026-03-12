12 Mart 2026
AZ

Xosep Qvardiola “Siti”dən sonra məşqçilik etmək istəmədiyini bildirib

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 Mart 2026 09:12
75
Xosep Qvardiola “Siti”dən sonra məşqçilik etmək istəmədiyini bildirib

“Mançester Siti”nin baş məşqçisi Pep Qvardiola gələcək planları barədə danışıb. İdman.Biz bu barədə “The Mirror”a istinadən bildirir.

“Bilirəm ki, “Siti” ilə bu mərhələdən sonra dayanacağam, bu qərar artıq verilib. Bunun nə qədər davam edəcəyini bilmirəm: bir il, iki il, üç, beş, on, on beş - bilmirəm. Amma 2Siti” ilə bu mərhələdən sonra dayanacağam, çünki dayanmalı və özümə, bədənimə diqqət yetirməliyəm”, - deyə məşqçi bildirib.

O, həmçinin etiraf edib ki, işləməkdən zehni olaraq yorğundur, ona görə də özünü məsuliyyətlərindən azad etmək və həyatı uzaqdan müşahidə etmək istəyir.

“Katalan dilində buna “badar” deyilir. Mən məhz bunu etmək istəyirəm: sadəcə dayan və qatarın necə keçdiyini izlə”, - 55 yaşlı menecer yekunlaşdırıb.

“Mançester Siti”yə keçməzdən əvvəl Qvardiola üç il “Bavariya”nı çalışdırıb. O, həmçinin 2008-ci ildən 2012-ci ilə qədər “Barselona”da çalışıb. Hazırda onun üç Çempionlar Liqası titulu da daxil olmaqla 39 kuboku var. O, həmçinin üç dəfə “İlin məşqçisi” seçilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

"Real Madrid"in daha bir futbolçusu zədələnib, zədəsi ciddidir
09:44
Dünya futbolu

"Real Madrid"in daha bir futbolçusu zədələnib, zədəsi ciddidir

“Real”da daha bir itki
UEFA Avropa Liqasında 1/8 final həyəcanı: Bu gün səkkiz oyun keçiriləcək
09:32
Futbol

UEFA Avropa Liqasında 1/8 final həyəcanı: Bu gün səkkiz oyun keçiriləcək

UEFA Avropa Liqasında ilk oyunlar start götürür
1/8 finalın ilk oyunları – İngiltərə klublarından uğursuz start
07:16
Dünya futbolu

1/8 finalın ilk oyunları – İngiltərə klublarından uğursuz start

Altı ingilis komandasında dördü məğlub olub
Valverde Çempionlar Liqasında het-trik edən ikinci uruqvaylıdır
05:11
Dünya futbolu

Valverde Çempionlar Liqasında het-trik edən ikinci uruqvaylıdır

Çempionlar Liqasında het-trik edən ilk uruqvaylı Valter Pandiani olub
“Tottenhem” “Liverpul”la oyundan əvvəl İqor Tudoru qovmayacaq - ESPN
04:15
Dünya futbolu

“Tottenhem” “Liverpul”la oyundan əvvəl İqor Tudoru qovmayacaq - ESPN

Tudorun rəhbərliyi altında “Tottenhem” keçirdiyi dörd oyunda məğlubiyyətə uğrayıb
PSJ - “Çelsi” matçının sonunda Netunun hərəkətinə görə kütləvi dava olub
03:12
Dünya futbolu

PSJ - “Çelsi” matçının sonunda Netunun hərəkətinə görə kütləvi dava olub - FOTO

“Pari Sen-Jermen” “Çelsi”ni 5:2 hesabı ilə məğlub edib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb
9 Mart 20:24
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib