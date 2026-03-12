Xosep Qvardiola “Siti”dən sonra məşqçilik etmək istəmədiyini bildirib

“Mançester Siti”nin baş məşqçisi Pep Qvardiola gələcək planları barədə danışıb. İdman.Biz bu barədə “The Mirror”a istinadən bildirir.
“Bilirəm ki, “Siti” ilə bu mərhələdən sonra dayanacağam, bu qərar artıq verilib. Bunun nə qədər davam edəcəyini bilmirəm: bir il, iki il, üç, beş, on, on beş - bilmirəm. Amma 2Siti” ilə bu mərhələdən sonra dayanacağam, çünki dayanmalı və özümə, bədənimə diqqət yetirməliyəm”, - deyə məşqçi bildirib.
O, həmçinin etiraf edib ki, işləməkdən zehni olaraq yorğundur, ona görə də özünü məsuliyyətlərindən azad etmək və həyatı uzaqdan müşahidə etmək istəyir.
“Katalan dilində buna “badar” deyilir. Mən məhz bunu etmək istəyirəm: sadəcə dayan və qatarın necə keçdiyini izlə”, - 55 yaşlı menecer yekunlaşdırıb.
“Mançester Siti”yə keçməzdən əvvəl Qvardiola üç il “Bavariya”nı çalışdırıb. O, həmçinin 2008-ci ildən 2012-ci ilə qədər “Barselona”da çalışıb. Hazırda onun üç Çempionlar Liqası titulu da daxil olmaqla 39 kuboku var. O, həmçinin üç dəfə “İlin məşqçisi” seçilib.