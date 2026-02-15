15 Fevral 2026
De Dzerbinin “Tottenhem”in baş məşqçisi olmaqdan imtinasının səbəbi məlum olub

15 Fevral 2026 06:16
264
“Tottenhem Hotspur” komandanı idarə etmək üçün italiyalı məşqçi Roberto De Dzerbiyə təklif göndərib, lakin o, vəzifənin sırf müvəqqəti olduğu məlum olduqdan sonra tez bir zamanda imtina edib,

İdman.Biz bu barədə TEAMtalk-a istinadən xəbər verir.

Mənbənin məlumatına görə, De Dzerbi müvəqqəti vəzifənin onun ambisiyaları ilə uyğun gəlmədiyinə inanır. “Tottenhem” isə öz növbəsində namizədlərə yalnız bu variantı təklif edib. Daimi vəzifə tam daxili araşdırmadan sonra yayda nəzərdən keçiriləcək.

14 fevralda “Tottenhem Hotspur” İqor Tudorun baş məşqçi təyin olunduğunu elan edib. Xorvatiyalı mütəxəssisin müqaviləsi cari mövsümün sonuna qədərdir. De Dzerbi 11 fevralda “Marsel”dən ayrılıb.

