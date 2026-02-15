“Tottenhem” Berqvalı Premyer Liqanın iki aparıcı klubuna satmaqdan imtina edib - The Athletic

“Çelsi” və “Aston Villa” yanvar ayında “Tottenhem Hotspur”un yarımmüdafiəçisi Lukas Berqvallı transfer etməyə çalışıblar.
İdman.Biz bu barədə “The Athletic”ə istinadən bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, “Tottenhem” hər iki təklifi rədd edib, lakin onlar bu yay oyunçunu satmağı düşünə bilərlər. Həmçinin bildirilir ki, İngiltərə xaricindəki komandalar da oyunçu ilə maraqlanır.
Bu mövsüm 26 matçda isveçli bir qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-ın məlumatına görə, yarımmüdafiəçinin hazırkı bazar dəyəri 40 milyon avrodur. Onun “Tottenhem Hotspur”la müqaviləsi 2031-ci ilin yayına qədərdir.