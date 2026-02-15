15 Fevral 2026
AZ

Portuqaliyanın baş məşqçisi Ronaldunun nə vaxt karyerasını bitirəcəyini proqnozlaşdırıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
15 Fevral 2026 07:13
177
Portuqaliyanın baş məşqçisi Ronaldunun nə vaxt karyerasını bitirəcəyini proqnozlaşdırıb

Portuqaliya millisinin baş məşqçisi Roberto Martines milli komandanın kapitanı Kriştianu Ronaldunun futbol uzunömürlülüyü ilə bağlı sualı cavablandırıb.

İdman.Biz bildirir ki, Martines Ronaldunun peşəkar futboldan nə vaxt ayrılacağını da proqnozlaşdırıb.

“Bizdə statistika var. Onu fiziki hazırlığı zəifləyən bir oyunçu kimi təhlil etsəniz, bunun belə olmadığını görərsiniz. Fiziki xüsusiyyətləri onun oynamağa davam edə biləcəyini göstərir.

Məncə, bu, daha çox vaxtının çatdığını hiss etməsi ilə bağlıdır. Düşünürəm ki, o, özünə qarşı çox tənqidi yanaşan bir oyunçudur. Komandaya kömək edə bilmədiyini görəndə, nə vaxt ayrılacağına özü qərar verəcək”, - deyə Martines BBC-yə verdiyi müsahibədə bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

De Dzerbinin “Tottenhem”in baş məşqçisi olmaqdan imtinasının səbəbi məlum olub
06:16
Dünya futbolu

De Dzerbinin “Tottenhem”in baş məşqçisi olmaqdan imtinasının səbəbi məlum olub

De Dzerbi müvəqqəti vəzifənin onun ambisiyaları ilə uyğun gəlmədiyinə inanır
“Aston Villa” UEFA-nın daha bir cəriməsi ilə üzləşib
05:19
Dünya futbolu

“Aston Villa” UEFA-nın daha bir cəriməsi ilə üzləşib

2025-ci ilin iyul ayında Birminhem klubu heyət xərcləri limitini aşdığına görə 6 milyon avro cərimə olunub
“Tottenhem” Berqvalı Premyer Liqanın iki aparıcı klubuna satmaqdan imtina edib - The Athletic
04:10
Dünya futbolu

“Tottenhem” Berqvalı Premyer Liqanın iki aparıcı klubuna satmaqdan imtina edib - The Athletic

Bu mövsüm 26 matçda isveçli bir qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib
Flik “Atletiko Madrid”lə cavab oyunu üçün “taktiki inqilab” hazırlayır - The Touchline
03:09
Dünya futbolu

Flik “Atletiko Madrid”lə cavab oyunu üçün “taktiki inqilab” hazırlayır - The Touchline

“Blauqrana” Kral Kuboku yarımfinalının ilk oyununda 4:0 hesabı ilə məğlub olub
Liqa 1: “Lans” böyükhesablı qələbə qazanaraq briinci yerə yüksəlib
02:17
Dünya futbolu

Liqa 1: “Lans” böyükhesablı qələbə qazanaraq briinci yerə yüksəlib - YENİLƏNİB

Bu qələbə ilə “Lans” xallarının sayını 52-yə çatdırıb
La Liqa: “Real Madrid” “Real Sosyedad”ı darmadağın edib
02:10
Dünya futbolu

La Liqa: “Real Madrid” “Real Sosyedad”ı darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Real Madrid” 60 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
14 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
“Real” növbəti mövsümdə Karvahalın yerinə Ximenesi fikirləşir - VİDEO
14 Fevral 07:05
Dünya futbolu

“Real” növbəti mövsümdə Karvahalın yerinə Ximenesi fikirləşir - VİDEO

34 yaşlı müdafiəçi 2013-cü ildən bəri “Real Madrid”də çıxış edir