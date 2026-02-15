Portuqaliyanın baş məşqçisi Ronaldunun nə vaxt karyerasını bitirəcəyini proqnozlaşdırıb

Portuqaliya millisinin baş məşqçisi Roberto Martines milli komandanın kapitanı Kriştianu Ronaldunun futbol uzunömürlülüyü ilə bağlı sualı cavablandırıb.
İdman.Biz bildirir ki, Martines Ronaldunun peşəkar futboldan nə vaxt ayrılacağını da proqnozlaşdırıb.
“Bizdə statistika var. Onu fiziki hazırlığı zəifləyən bir oyunçu kimi təhlil etsəniz, bunun belə olmadığını görərsiniz. Fiziki xüsusiyyətləri onun oynamağa davam edə biləcəyini göstərir.
Məncə, bu, daha çox vaxtının çatdığını hiss etməsi ilə bağlıdır. Düşünürəm ki, o, özünə qarşı çox tənqidi yanaşan bir oyunçudur. Komandaya kömək edə bilmədiyini görəndə, nə vaxt ayrılacağına özü qərar verəcək”, - deyə Martines BBC-yə verdiyi müsahibədə bildirib.