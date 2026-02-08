8 Fevral 2026
AZ

“Bavariya” Manuel Noyerə 2027-ci ilə qədər müqavilə təklif edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
8 Fevral 2026 08:15
261
“Bavariya” Manuel Noyerə 2027-ci ilə qədər müqavilə təklif edib

“Bavariya”nın qapıçısı Manuel Noyer klubdan yeni müqavilə təklifi alıb.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, bu barədə jurnalist Nikolo Şira məlumat verib.

Məlumata əsasən, Münhen nəhəngi 39 yaşlı kapitana gələn mövsümün sonuna qədər bir illik müqavilə təklif edib. Qapıçı hələ cavab verməyib.

Daha əvvəl bildirilirdi ki, Noyer gələcək planları ilə bağlı hələ qərar verməyib: o, bu yay ya qala, ya da karyerasını bitirə çıxa bilər. Bu mövsüm veteran ulduz “Bavariya”nın heyətində bütün yarışlarda 25 oyun keçirib, 26 qol buraxıb və yeddi dəfə qapısını quru saxlayıb. Alman qapıçının mart ayında 40 yaşı olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dünyanın ən böyüyü olacaq arena tikilir - FOTO
12:28
Futbol

Dünyanın ən böyüyü olacaq arena tikilir - FOTO

135 minlik nəhəng stadion paytaxtın simvollarından birinə çevriləcək
Bu gün keçiriləcək oyunların TV AFİŞASI
12:00
Futbol

Bu gün keçiriləcək oyunların TV AFİŞASI

İdman.Biz TV vasitəsilə yayımlanacaq oyunların siyahısını təqdim edir
Yamal tarix yazmağa davam edir
11:52
Futbol

Yamal tarix yazmağa davam edir

Gənc ulduz həm qol, həm driblinq statistikasında zirvədədir
Mak Allister - Tçuameni mübadiləsi gündəmdə
11:41
Futbol

Mak Allister - Tçuameni mübadiləsi gündəmdə

İngiltərə klubu mümkün razılaşma üçün əlavə ödəniş etməli ola bilər
Ronaldu liqa rəhbərliyinə şərt qoyub
11:28
Futbol

Ronaldu liqa rəhbərliyinə şərt qoyub

Portuqaliyalı ulduz yayda dəyişiklik olmazsa ayrılacağını bildirib
Ançelotti DÇ-2026-da yeri hazır olan futbolçuların siyahını açıqladı
10:48
Futbol

Ançelotti DÇ-2026-da yeri hazır olan futbolçuların siyahını açıqladı

Braziliya millisində bir qrup oyunçu üçün seçim məsələsi artıq bağlanıb
Levandovski Messinin və Ronaldunun bacardığını etdi
10:37
Futbol

Levandovski Messinin və Ronaldunun bacardığını etdi

Polşalı hücumçu Avropada nadir rast gəlinən sabitliyi ilə seçilən futbolçular sırasına qoşuldu

Ən çox oxunanlar

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 Fevral 02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
6 Fevral 03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi
Olimpiadada fövqəladə hadisə - FOTO
5 Fevral 14:52
Olimpiada-2026

Olimpiadada fövqəladə hadisə - FOTO

Yıxılan kanadalı snoubordçu xərəkdə aparılıb
Qış Olimpiadası-2026-nın açılış mərasimi nə ilə yadda qaldı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI - FOTO/VİDEO
7 Fevral 10:00
Olimpiada-2026

Qış Olimpiadası-2026-nın açılış mərasimi nə ilə yadda qaldı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI - FOTO/VİDEO

Şou İtaliya ənənələrini, müasir texnologiyaları və incəsənəti bir araya gətirdi