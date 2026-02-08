“Barselona” 18 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə müqavilənin müddətini uzadıb

“Barselona”nın yetirməsi Xuan Ernandes Kataloniya klubu ilə müqaviləsini uzadıb.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, “blauqrana”nın mətbuat xidməti 18 yaşlı yarımmüdafiəçinin transferini komandanın rəsmi saytında elan edib. Yeni müqavilə 2028-ci ilin yayına qədər qüvvədədir və əlavə bir mövsüm üçün seçim mümkündür.
Ernandes “Barselona”ya 2020-ci ildə “Saraqosa” akademiyasından qoşulub. O, bu mövsüm “Barselona B”də 20 oyuna çıxıb, dörd qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. O, həmçinin dörd dəfə “blauqrana”nın əsas heyətinə daxil edilib.