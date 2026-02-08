“Çox absurd bir mövsümdür” – “Napoli”nin baş məşqçisi Konte

“Napoli”nin baş məşqçisi Antonio Konte A Seriyasının 24-cü turunda “Cenoa” ilə oyundan (3:2) sonra danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, “Napoli”nin yarımmüdafiəçisi Skott Maktominey bu oyunda ilk hissədən sonra zədə səbəbindən əvəzlənib.
“Şübhəsiz ki, bu, absurd bir mövsümdür. Əgər məntiqli olsaq, hamımız heyətimizi gücləndirmək, transfer strategiyamız barədə düşünməliyik, çünki digər komandalarla müqayisədə çox zəif heyətimiz var. Gənclər akademiyasından heç kimi götürə bilmərik.
Bizdə tam sağala bilməyən Angissa, əməliyyat keçirən və hələ də çətinlik çəkən Gilmor, De Bruyne kimi oyunçular var, Lukaku uzun müddət oynaya bilməz, Di Lorenzo iki ay oynaya bilməz, Maktomineylə nə olacağını bilmirik”, - “Football Italia” Kontenin sözlərini sitat gətirir.
“Napoli” 24 matçda 49 xalla İtaliya liqasının cədvəlində üçüncü yerdədir.