Dyökereş “Aston Villa”ya məğlubiyyətdən sonra: “Oyunumuzu bir az yaxşılaşdırmalıyıq”

7 Dekabr 2025
AZ

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 Dekabr 2025 05:12
32
“Arsenal”ın hücumçusu Viktor Dyökereş İngiltərə Premyer Liqasının 15-ci turunda komandasının “Aston Villa” ilə oyununu şərh edib.

İdman.Biz bildirir ki, qarşılaşma 2:1 hesabı “Aston Villa”nın xeyrinə qurtarıb.

“Nəticədən, şübhəsiz ki, məyus olduq. Hazırda bu, o qədər də yaxşı hiss deyil, amma dekabr ayıdır və qarşıda hələ çox oyun var. Qol şansları yaratmağa və zərbələr endirməyə davam etməliyik, çünki məhz bu zaman qol vurmaq üçün şanslarımız olur. Beləliklə, bəli, əlbəttə ki, müsbət məqamlar var, sadəcə, oyunumuzu bir az yaxşılaşdırmalıyıq”, - klubun rəsmi saytında Dyökeresdən sitat gətirilir.

İngiltərə Premyer Liqasında oynanılan 15 oyundan sonra “Arsenal” 33 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir.

İdman.Biz

Messi 48-ci kubokunu qazanıb
04:09
Dünya futbolu

Messi 48-ci kubokunu qazanıb

Messi 2023-cü ildən “İnter Mayami”də oynayır
“Verona” çempionatda ilk qələbəsini qazanıb
02:30
Dünya futbolu

“Verona” çempionatda ilk qələbəsini qazanıb

Qarşılaşma ev sahibi komandanın 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
PSJ “Renn”i darmadağın edib, “Tuluza” minimal hesabla qalib gəlib - VİDEO
02:23
Dünya futbolu

PSJ “Renn”i darmadağın edib, “Tuluza” minimal hesabla qalib gəlib - VİDEO

PSJ Liqa 1-də 33 xalla ikinci, “Renn” isə 24 xalla beşinci yerdədir
“Atletik” minimal hesabla “Atletiko”nu məğlub edib - VİDEO
02:02
Dünya futbolu

“Atletik” minimal hesabla “Atletiko”nu məğlub edib - VİDEO

Oyunun yeganə qolunu 85-ci dəqiqədə Aleks Berenger vurub
Messinin komandası MLS Kubokunu qazanıb - VİDEO
01:55
Dünya futbolu

Messinin komandası MLS Kubokunu qazanıb - VİDEO

Bu, “İnter Mayami”nin ilk MLS Kubokudur
Keyn bir təqvim ilində vurulan qolların sayına görə şəxsi rekordunu yeniləyib
01:38
Dünya futbolu

Keyn bir təqvim ilində vurulan qolların sayına görə şəxsi rekordunu yeniləyib

Futbolçu həm klub, həm də milli komanda üçün 58 qol vurub

