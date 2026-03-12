12 Mart 2026
AZ

Pedro Netudan örnək addım: İncitdiyi topdaşıyan uşağın könlünü necə aldı? - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
12 Mart 2026 14:56
84
Pedro Netudan örnək addım: İncitdiyi topdaşıyan uşağın könlünü necə aldı? - VİDEO

İngiltərənin “Çelsi” futbol komandasının futbolçusu Pedro Netu dünən PSJ ilə keçirilən gərgin matçın son saniyələrində yaşanmış xoşagəlməz hadisəni unudulmaz xatirəyə çevirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşmanın sonlarında vaxtı uzatdığını düşündüyü topdaşıyan uşağı itələyən ulduz oyunçu azarkeşlərin tənqidləri ilə üzləşmişdi. Lakin Netu matç bitən kimi böyüklük nümayiş etdirərək həmin uşağı tapıb, ondan üzr istəyib və oyun formasını hədiyyə edib.

Portuqaliyalı futbolçu hadisənin pərdəarxası məqamlarını bölüşərək, dil problemini komanda yoldaşının köməkliyi ilə həll etdiyini bildirib:

“Formamı ona verdim. Həqiqətən də baş verənlərə görə çox üzgünəm və ondan üzr istəməli olduğumu hiss etdim. Fransız dilim yaxşı deyil, buna görə də Vitinya yaxınlaşaraq mənim əslində elə biri olmadığımı uşağa izah etdi.”

Beləliklə, meydandakı gərginlik portuqaliyalı futbolçunun səmimi addımı sayəsində xoş görüntülərlə başa çatıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Şəfa”nın kapitanı: “Bu, bizdə xəstəlik kimidir”
15:56
Azərbaycan futbolu

“Şəfa”nın kapitanı: “Bu, bizdə xəstəlik kimidir”

“Şimal” - “Şəfa” matçı qonaqların 0:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb
“Sumqayıt”ın ukraynalı futbolçusu: “Bəzi oyunlarda məğlubiyyətə layiq deyildik”
15:32
Futbol

“Sumqayıt”ın ukraynalı futbolçusu: “Bəzi oyunlarda məğlubiyyətə layiq deyildik”

Yanvarda “Sumqayıt”a keçən ukraynalı futbolçu yaxşı komandalarının olduğunu sözlərinə əlavə edib
Oyuna gecikdilər, kaş ki, gəlməyəydilər - VİDEO
15:20
Futbol

Oyuna gecikdilər, kaş ki, gəlməyəydilər - VİDEO

Türkiyənin Həvəskarlar Liqasında biabırçı məğlubiyyət
“Kolambus Kryu”nun baş məşqçisi: “Nəriman Axundzadədə bəyəndiyimiz əsas xüsusiyyət cinah yarımmüdafiəçisidir”
14:50
Futbol

“Kolambus Kryu”nun baş məşqçisi: “Nəriman Axundzadədə bəyəndiyimiz əsas xüsusiyyət cinah yarımmüdafiəçisidir”

Henrik Ridström 21 yaşlı hücumçunun yeni komandasında nə vaxt debüt edəcəyi ilə bağlı sualı da cavablandırıb
Azərbaycan Premyer Liqasının 24-cü turunun təyinatları açıqlanıb
14:22
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqasının 24-cü turunun təyinatları açıqlanıb

Turun ilk qarşılaşması - “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax” oyununu Kamranbəy Rəhimov idarə edəcək
“Karvan-Yevlax”ın üç futbolçusu milli komandaya dəvət olunub
14:10
Futbol

“Karvan-Yevlax”ın üç futbolçusu milli komandaya dəvət olunub

“Karvan-Yevlax” turnir cədvəlində səkkiz xalla on ikincidir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb
9 Mart 20:24
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib