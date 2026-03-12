12 Mart 2026
AZ

Rakitiç: “Modriçin “Real Madrid”dən gedişi səhv idi”

Futbol
Xəbərlər
12 Mart 2026 11:13
Xorvatiya millisinin sabiq yarımmüdafiəçisi İvan Rakitiç ötən yay Luka Modriçin “Real Madrid”dən ayrılması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, Madrid klubunun bu qərarla səhv etdiyini düşünür.

“Onun “Real Madrid”də qalması üçün israr etmək lazım idi - onlar böyük səhv etdilər. Luka göstərir ki, futbolda yaş məhdudiyyəti yoxdur”, - deyə İvan Rakitiç bildirib.

O əlavə edib ki, hazırkı vəziyyəti nəzərə alsaq, Madrid təmsilçisinin baş məşqçisi Modriçi yenidən komandada görmək istərdi:

“Hazırda Madriddə işlərin necə getdiyini nəzərə alsaq, əminəm ki, baş məşqçi onu heyətdə məmnuniyyətlə görərdi”.

