2 Dekabr 2025
AZ

Rodriqo Silva ən uzun qol susqunluğunu yaşayan hücumçu oldu

Dünya futbolu
Xəbərlər
2 Dekabr 2025 17:33
30
Rodriqo Silva ən uzun qol susqunluğunu yaşayan hücumçu oldu

İspaniyanın “Real Madrid” klubunda çıxış edən Rodriqo Silva hücum xətti futbolçuları arasında klub tarixinin ən uzun qolsuz seriyasına imza atıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, onun susqunluğu artıq 30 matçdır davam edir və bu qarşılaşmalarda braziliyalı cəmi 1338 dəqiqədə qol vura bilməyib.

Bu göstəricinin əvvəlki anti-rekordçusu Mariano Diasdır. Rodriqo Silva Mariano Diası 350 dəqiqə qabaqlayıb və beləliklə “Real Madrid”də hücum oyuncuları arasında ən uzun qolsuz seriyanı rəsmiləşdirib.

Mənbələr bu göstəricini Rodriqo Silvanın oyununda yaşanan forma düşüşü və komandanın hücum sistemindəki dəyişikliklərlə əlaqələndirirlər.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İngiltərə Premyer Liqası: “Axsaq” çempion, cəsarətli debütantı sınağa çəkir
18:09
Futbol

İngiltərə Premyer Liqası: “Axsaq” çempion, cəsarətli debütantı sınağa çəkir

İngiltərədə həftəiçi XIV turun qarşılaşmaları keçiriləcək
“Mançester Yunayted” 2026-cı ilin yayına hazırlaşır
18:00
Futbol

“Mançester Yunayted” 2026-cı ilin yayına hazırlaşır

Ruben Amorim rəhbərlik qarşısında tələb qaldırıb
Dünyada ilk: Hava şarının altında futbol matçı keçirildi - FOTO/VİDEO
17:57
Futbol

Dünyada ilk: Hava şarının altında futbol matçı keçirildi - FOTO/VİDEO

1800 metr yüksəklikdə baş tutan qarşılaşma yeni dünya rekordudur
Qadınlardan ibarət futbol millimiz Banqladeş yığması ilə üz-üzə - CANLI
17:12
Futbol

Qadınlardan ibarət futbol millimiz Banqladeş yığması ilə üz-üzə - CANLI

Yığma turnirdəki ilk görüşündə Malayziyanı 2:0 hesabı ilə məğlub edib
Skott Maktominey 2025-ci ildə Seriya A-nın ən yaxşı futbolçusu seçilib - FOTO
16:47
Futbol

Skott Maktominey 2025-ci ildə Seriya A-nın ən yaxşı futbolçusu seçilib - FOTO

Şotland yarımmüdafiəçi Zidan, Pirlo və Ronaldu ilə eyni siyahıya düşüb
“İnter” Vikario ilə maraqlanır
16:41
Futbol

“İnter” Vikario ilə maraqlanır

Milan klubu hələ Onananın gedişindən sonra onu almağa çalışmışdı, lakin “Tottenhem” daha tez davranmışdı

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 18:58
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb