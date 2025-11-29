“Siti”dən Fodenin dublunun sayəsində qələbə, “Brentford” və “Sanderlend”in qalibiyyətləri - VİDEO

İngiltərə Premyer Liqasının 13-cü turunda “Mançester Siti” və “Lids Yunayted” arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun “şəhərlilər”in 3:2 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qarşılaşma Mançesterdəki “Etihad” stadionunda baş tutub.
Fil Foden ilk dəqiqədə ev sahibi komandaya üstünlük qazandırıb, Yoşko Qvardiol isə 25-ci dəqiqədə komandasının üstünlüyünü ikiqat artıdbı. Dominik Kalvert-Levin 49-cu dəqiqədə toplardan birinin əvəzini çıxıb, Lukas Nmeça isə 68-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib. Foden 90+1-ci dəqiqədə ikinci qolunu vurub.
Bu oyundan sonra “Mançester Siti” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 25 xalla ikinci, “Lids Yunayted” isə 11 xalla 18-ci yerdədir.
Paralel keçən oyunlarda “Sanderlend” “Bornmut”u 3:2 hesabı ilə məğlub edib, “Brentford” isə “Bernli”dən üstün olub - 3:1.