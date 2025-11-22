24 Noyabr 2025
Buffon Norveç millisi barədə: “Avropanın ən güclü üç komandasından biridir”

22 Noyabr 2025 19:50
Buffon Norveç millisi barədə: “Avropanın ən güclü üç komandasından biridir”

“Yuventus”un və İtaliya millisinin keçmiş qapıçısı Canluici Buffon Norveç millisinin oyunu barədə fikirlərini bildirib.

İdman.Biz xatırladır ki, Skandinaviya millisi son Avropa seçmə oyununda İtaliyanı 4:1 hesabı ilə məğlub edərək 2026-cı il dünya çempionatına vəsiqə qazanıb.

“Norveç çox yaxşı komandadır. Avropanın ən güclü üç və ya dörd komandasından biridir. Norveç dünya çempionatında özünə ad qazanacaq: onlarda həvəs var, çünki tarix yaza biləcəklərini bilirlər, iki və ya üç görkəmli istedad və təsirli fiziki güc, otuz il əvvəl durğun və yöndəmsiz olduqları vaxtlardan fərqli olaraq, dinamizmlə birləşir. Onların “San Siro” üçün müraciətini oxuyanda dəhşətə gəlirdin”, - Buffon deyib.

Norveç seçmə mərhələnin I qrupunda bütün oyunlarını udaraq 24 xalla birinci yeri tutub.

