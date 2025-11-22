“Milan”ın baş məşqçisi "İnter"lə oyundan əvvəl zədəli oyunçularının vəziyyəti barədə danışıb - VİDEO

“Milan”ın baş məşqçisi Massimiliano Alleqri İtaliya A Seriyasının 12-ci turunda “İnter Milan”la qarşılaşmadan əvvəl komandasının zədəli oyunçularının vəziyyətini yeniləyib.
İdman.Biz bildirir ki, oyun noyabrın 23-də keçiriləcək.
“Adrien Rabyo oynayacaq. Soleus əzələsində problem olan Atekame və topuq problemi olan Ximenez oyun üçün heyətdə olmayacaq. Qalanları yaxşılaşır və bu, gələcək oyunlar üçün yaxşıdır”, jurnalist Canluka Di Martsio rəsmi saytında Alleqrinin sözlərini sitat gətirir.
İtaliya çempionatında oynanılan 11 oyundan sonra “Milan” 22 xalla üçüncü yerdədir. “İnter Milan” liqaya 24 xalla liderlik edir.