Qrinvudun dublu “Marsel”in “Nitsa”nı darmadağın etməsinə kömək edib

Liqa 1-in 13-cü turunun “Nitsa” və “Marsel” arasında oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, Nitsada keçirilən oyunda “Marsel” 5:1 hesabı ilə qalib gəlib.
Pyer-Emerik Obameyanq 11-ci dəqiqədə hesabı açaraq qonaqlara hesabda irəli çıxmağa kömək edib. Meyson Qrinvud 33-cü dəqiqədə komandanın fərqini ikiqat artırıb və 53-cü dəqiqədə ikinci qolunu vurub. Timoti Vea 58-ci dəqiqədə provansalların dördüncü qolunu vurub. Məhəmməd-Əli Şo 63-cü dəqiqədə bir qolun əvəzini çıxıb. İqor Paixao 74-cü dəqiqədə oyunun yekununu müəyyən edib – 1:5
Bu oyundan sonra “Nitsa” Liqa 1 turnir cədvəlində 17 xalla doqquzuncu yerdədir, “Marsel” isə 28 xalla Fransa çempionatına liderlik edir.