Arne Slot “Liverpul”un qış transferləri barədə: “Hazırda düşündüyüm son şey odur”

“Liverpul”un baş məşqçisi Arne Slot mətbuat konfransında klubun qış transfer bazarındakı perspektivləri və hazırkı heyəti barədə şərh verib.
İdman.Biz bildirir ki, onun şərhləri “qırmızılar”ın yay transfer pəncərəsində təxminən 500 milyon avroya başa gələn əhəmiyyətli xərcləri kontekstində səslənib.
“Qış transferləri? Bu sualı gözləmirdim, çünki yanvar ayına qədər hələ çox oyun var. Bu, ağlımda olan son şeydir. Bəlkə də direktor (Hyuz) bu barədə düşünür, amma hazırda ağlımda deyil.
Üç mərkəz müdafiəçimiz var və Rayan (Qravenberh) və Vata (Endo Vataru) da orada oynaya bilər. Fərqinə varmamış ola bilərsiniz, amma bəlkə də daha şübhəli olan başqa mövqelərimiz də var”, - Liverpool.com Slotdan sitat gətirir.
İngiltərə Premyer Liqasında 11 turdan sonra “Liverpul” 18 xalla səkkizinci yerdədir.