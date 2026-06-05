6 İyun 2026
AZ

Beynəlxalq Voleybol Federasiyasının Bakıda keçirilən seminarı başa çatıb - FOTO

Voleybol
Xəbərlər
5 İyun 2026 23:09
98
Beynəlxalq Voleybol Federasiyasının Bakıda keçirilən seminarı başa çatıb

Bakıda Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) təşkilatçılığı ilə keçirilən Beynəlxalq Voleybol Federasiyasının (FIVB) Level-2 məşqçi seminarı başa çatıb.

İdman.Biz AVF-yə istinadən xəbər verir ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində və AVF-nin idman zalında keçirilən kursda 60-a yaxın iştirakçı olub.

Təlimlər iki qrup şəklində təşkil olunub. Birinci qrup üzrə məşğələlər 25-29 may, ikinci qrup üzrə isə 1-5 iyun tarixlərində keçirilib.

Təlimlərdə Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə, Avstraliya, Kipr, İran, Hindistan, Ukrayna, İsrail və Belarusdan olan məşqçi və mütəxəssislər iştirak ediblər.

FIVB-nin məşqçi-instruktoru, professor Cengiz Akarçeşmenin rəhbərlik etdiyi kurs nəzəri və praktiki məşğələlərdən ibarət olub. Seminarın sonunda keçirilən imtahanlarda yüksək nəticə göstərən iştirakçılara FIVB-nin Level-2 beynəlxalq sertifikatı təqdim edilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Avropa Liqası: Qadın voleybol millimiz İsveçə uduzub
5 İyun 20:09
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol millimiz İsveçə uduzub - YENİLƏNİB

Milli növbəti matçını iyunun 7-də Estoniyaya qarşı keçirəcək
Keçmiş voleybolçu: “Azərbaycan millisinin İsveçlə oyunda yaxşı nəticə qazanacağına inanıram”
5 İyun 16:52
Voleybol

Keçmiş voleybolçu: “Azərbaycan millisinin İsveçlə oyunda yaxşı nəticə qazanacağına inanıram”

Katerina Jidkova Bakıda keçirilən FIVB-nin beynəlxalq məşqçi seminarı barədə də fikirlərini bölüşüb
Bakıda 12 yaşadək uşaqlar üçün “Mini Volley” festivalı keçiriləcək
5 İyun 10:11
Voleybol

Bakıda 12 yaşadək uşaqlar üçün “Mini Volley” festivalı keçiriləcək

Festival saat 09:00-dan 12:00-dək davam edəcək.
Ayşən Abduləzimova: “Avropa çempionatı daha vacib yarışdır”
4 İyun 20:45
Voleybol

Ayşən Abduləzimova: “Avropa çempionatı daha vacib yarışdır”

Azərbaycan millisi Avropa Liqasında ilk oyunlarını Bakıda keçirəcək
Faiq Qarayev: “Əsas hədəf Avropa çempionatının mərhələsidir”
4 İyun 20:15
Voleybol

Faiq Qarayev: “Əsas hədəf Avropa çempionatının mərhələsidir”

Azərbaycan millisi Avropa Liqasında ilk oyunlarını Bakıda keçirəcək
Qadın voleybol millimiz Avropa Liqasına hazırlıqları başa vurub
4 İyun 19:30
Voleybol

Qadın voleybol millimiz Avropa Liqasına hazırlıqları başa vurub - FOTO

Azərbaycan millisi Avropa Liqasındakı ilk oyununu sabah Bakıda İsveç yığmasına qarşı keçirəcək

Ən çox oxunanlar

UEFA “Turan Tovuz”la bağlı yekun qərarını verdi
3 İyun 14:20
Futbol

UEFA “Turan Tovuz”la bağlı yekun qərarını verdi

Azərbaycan klubu 2026/2027 mövsümündə Konfrans Liqasında iştirak edə bilməyəcək
Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb
4 İyun 22:21
Paralimpizm

Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Komanda baş məşqçi Fərid Tağızadənin rəhbərliyi altında Romada çıxış edir
Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur!
4 İyun 23:35
Futbol

Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur! - YENİLƏNİB + VİDEO

Millimiz ikinci dəfə Avropada birinci olub
Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO
3 İyun 01:19
Futbol

Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO

Yarımfinalda yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq