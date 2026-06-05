Beynəlxalq Voleybol Federasiyasının Bakıda keçirilən seminarı başa çatıb - FOTO

Bakıda Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) təşkilatçılığı ilə keçirilən Beynəlxalq Voleybol Federasiyasının (FIVB) Level-2 məşqçi seminarı başa çatıb.
İdman.Biz AVF-yə istinadən xəbər verir ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində və AVF-nin idman zalında keçirilən kursda 60-a yaxın iştirakçı olub.
Təlimlər iki qrup şəklində təşkil olunub. Birinci qrup üzrə məşğələlər 25-29 may, ikinci qrup üzrə isə 1-5 iyun tarixlərində keçirilib.
Təlimlərdə Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə, Avstraliya, Kipr, İran, Hindistan, Ukrayna, İsrail və Belarusdan olan məşqçi və mütəxəssislər iştirak ediblər.
FIVB-nin məşqçi-instruktoru, professor Cengiz Akarçeşmenin rəhbərlik etdiyi kurs nəzəri və praktiki məşğələlərdən ibarət olub. Seminarın sonunda keçirilən imtahanlarda yüksək nəticə göstərən iştirakçılara FIVB-nin Level-2 beynəlxalq sertifikatı təqdim edilib.