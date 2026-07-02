2 İyul 2026
AZ

Balaheydər Kərimov: “Dünya Kubokuna təyinat almağım Azərbaycan triatlonunun inkişafının göstəricisidir”

Triatlon
Xəbərlər
2 İyul 2026 16:46
93
Balaheydər Kərimov: “Dünya Kubokuna təyinat almağım Azərbaycan triatlonunun inkişafının göstəricisidir”

Triatlon hakimi Balaheydər Kərimovun ilk dəfə Dünya Kubokuna təyinat alması Azərbaycan triatlonunun beynəlxalq arenada inkişafının göstəricisidir.

O, Macarıstanın Tisauyvaroş şəhərində baş tutan yarışda iştirakı ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.

“Triatlon üzrə Dünya Kubokunda hakimlik edən ilk azərbaycanlı kimi tarixə düşmək mənim üçün böyük qürur və məsuliyyətdir. Bu, təkcə şəxsi uğurum deyil, eyni zamanda Azərbaycan triatlonunun beynəlxalq arenada inkişafının göstəricisidir. Dünya səviyyəli turnirdə hakim kimi fəaliyyət göstərmək mənə dəyərli təcrübə qazandırdı, müxtəlif ölkələrdən olan peşəkar hakimlərlə birlikdə işləmək isə bilik və bacarığımı daha da artırdı”, - deyə o report.az-a açıqlamasında vurğulayıb.

O, növbəti planlarından bəhs edib:

“Qarşıdakı dövrdə də ölkəmizi beynəlxalq yarışlarda layiqincə təmsil etmək və təcrübəmi daha da zənginləşdirmək üçün əlimdən gələni edəcəyəm. Bu il əsas hədəflərimdən biri İsveçrədə keçiriləcək triatlon üzrə universitetlərarası dünya çempionatında hakim kimi fəaliyyət göstərməkdir”.

Xatırladaq ki, Balaheydər Kərimov triatlon üzrə Dünya Kubokunda hakimlik edən ilk azərbaycanlı kimi tarixə düşüb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Balaheydər Kərimov triatlon üzrə Dünya Kubokunda hakimlik edən ilk azərbaycanlı olub - FOTO
30 İyun 16:30
Triatlon

Balaheydər Kərimov triatlon üzrə Dünya Kubokunda hakimlik edən ilk azərbaycanlı olub - FOTO

Bu barədə Azərbaycan Triatlon Federasiyası məlumat yayıb
“İlk dəfə finişdən sonra həkim yardımına ehtiyac duydum” - Sabiq triatlonçunun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
19 İyun 13:13
Triatlon

“İlk dəfə finişdən sonra həkim yardımına ehtiyac duydum” - Sabiq triatlonçunun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO

Rostislav Pevtsov Avstriyadakı çətin startından danışıb
Tanınmış triatlonçu yarış zamanı boğularaq həyatını itirdi
20 Aprel 17:52
Triatlon

Tanınmış triatlonçu yarış zamanı boğularaq həyatını itirdi

Faciə Vudlends gölündə baş verib
“Azərbaycana sonsuz minnətdaram” - Kseniya Levkovskanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO
27 Mart 13:49
Triatlon

“Azərbaycana sonsuz minnətdaram” - Kseniya Levkovskanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO

Əməkdaşımız Avstraliyada vaxtilə ölkəmizi təmsil etmiş idmançılarla görüşüb
Triatlonçularımız atletika üzrə ölkə birinciliyində uğur qazanıblar
22 Fevral 11:38
Triatlon

Triatlonçularımız atletika üzrə ölkə birinciliyində uğur qazanıblar

Rzazadə Əli və Abbaszadə Riad qaçış növlərində üç medal əldə ediblər
Millimiz Misirdən medalla qayıdır - FOTO
15 Fevral 10:53
Triatlon

Millimiz Misirdən medalla qayıdır - FOTO

Afrika Kuboku yarışlarında bir neçə idmançımız fərqlənib

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar
29 İyun 22:04
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar - YENİLƏNİR + FOTO

50 kq çəki dərəcəsi Azərbaycan finalı ilə yadda qalıb
Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO
30 İyun 21:30
Azərbaycan futbolu

Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO

26 yaşlı cinah müdafiəçisi 2024/2025 mövsümündə “Səbail”də çıxış edib
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb