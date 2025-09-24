24 Sentyabr 2025
Rafael Nadal fırıldaqçıların onun obrazından istifadə etməsinə qarşı bəyanat verib

24 Sentyabr 2025 00:37
İspaniyalı tennisçi Rafael Nadal süni intellektdən istifadə edərək saxtakarlıq üçün yaradılmış videolarda öz imicindən və səsindən istifadə edilməsi ilə bağlı açıqlama verib.

İdman.biz bildirir ki, Nadal 22-qat "Böyük Dəbilqə" çempionu və dünyanın keçmiş birinci raketkasıdır.

"Bu açıqlama sosial şəbəkələrdə mənim üçün qeyri-adi olsa da, bunu zəruri hesab edirəm. Mən və komandam müxtəlif platformalarda süni intellektdən istifadə etməklə yaradılan, kiminsə mənə bənzədiyi və səsləndiyi saxta videolar aşkar etmişik.

Bu videolar investisiya məsləhətini təbliğ edir və ya mənim adımdan mənə aid olmayan təkliflər edir. Onlar saxta reklam sxeminin bir hissəsidir. Diqqət edin: Mən bu məzmunu yaratmamışam və ya təsdiq etməmişəm. Dəstəyinizə görə təşəkkür edirəm!”, - Nadal sosial şəbəkədəki şəxsi səhifəsində yazıb.

