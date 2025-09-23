24 Sentyabr 2025
AZ

Amerikalı model Sinner və Alkarasla eyni vaxtda görüşdüyü barədə şayiələrə cavab verib

Tennis
Xəbərlər
23 Sentyabr 2025 05:19
116
Amerikalı model Sinner və Alkarasla eyni vaxtda görüşdüyü barədə şayiələrə cavab verib

28 yaşlı amerikalı model Bruks Nader "US Open 2025" zamanı eyni vaxtda həm Yannik Sinner, həm də Karlos Alkarasla görüşdüyü haqda xəbərlərə reaksiya verib.

İdman.biz bildirir ki, jurnalistin "Söhbətlər gəzir ki, siz onlarla görüşə getmisiz…” ifadəsinin qarşılığında Nader deyib:

"Doğrudur. Demək istəyirəm ki, bir xanım heç vaxt öpüşmür və bu barədə danışmır, xüsusən də iki dəfə. Bu sadəcə çirkin görünür".

“People”ın yazdığına görə, Nader ona verilən "Bu oğlanlar hər ikisi ilə eyni vaxtda görüşdüyünüzü bilirlərmi?" sualını belə cavablandırıb:

"Günümüzdə görüşmək çox qeyri-müəyyən bir termindir. Mən heç bilmirəm. Yeri gəlmişkən, mənim xoşuma gələn yeganə şey oğlanların bunu hər zaman etməsidir. Bəs niyə mən bunu edə bilmərəm? Onlar bunu hər zaman edirlər".

Xatırladaq ki, Yannik Sinnerlə Karlos Alkaras "US OPen 2025"in finalında qarşılaşıblar. Oyun Alkarasın xeyrinə qurtarıb.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rafael Nadal fırıldaqçıların onun obrazından istifadə etməsinə qarşı bəyanat verib
00:37
Tennis

Rafael Nadal fırıldaqçıların onun obrazından istifadə etməsinə qarşı bəyanat verib

Tennisçinin adından reklam rolikləri yayılır
Federer: "Karyeramı başa vurandan üç il sonra da yaxşı formadayam"
23 Sentyabr 03:24
Tennis

Federer: "Karyeramı başa vurandan üç il sonra da yaxşı formadayam"

İspaniyalı tennisçi formada qalmağa çalışır
20 qat çempion Bond obrazını canlandıra biləcək tennisçiləri açıqlayıb
21 Sentyabr 09:26
Tennis

20 qat çempion Bond obrazını canlandıra biləcək tennisçiləri açıqlayıb

Çempion əvvəlcə dünya komandasından bu obraza yaxın Aleks de Minorun adını çəkib

Federer kinoda Ceyms Bondu oynaya biləcək tennisçilərin adlarını çəkib
21 Sentyabr 04:14
Tennis

Federer kinoda Ceyms Bondu oynaya biləcək tennisçilərin adlarını çəkib

İsveçrəli özü kinoda Bondu oynamaq istəmir
Karlos Alkaras məşhur həbsxananın yerləşdiyi adaya gedib
19 Sentyabr 06:11
Tennis

Karlos Alkaras məşhur həbsxananın yerləşdiyi adaya gedib

Bir nömrəli tennisçi Alkatrasda olub
Fərhad İsmayılov: “Qızlarımız MDB Oyunlarında mütləq medal qazanacaqlar" - ÖZƏL AÇIQLAMA
18 Sentyabr 18:20
Tennis

Fərhad İsmayılov: “Qızlarımız MDB Oyunlarında mütləq medal qazanacaqlar" - ÖZƏL AÇIQLAMA

2025-ci il sentyabrın 28-dən oktyabrın 8-dək Azərbaycanda keçiriləcək MDB Oyunlarında ölkəmizi üç stolüstü tennisçi təmsil edəcək

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub