25 Mart 2026
Kortda “Oskar” nominasiyalıq görüntü - VİDEO

25 Mart 2026 15:32
Kortda "Oskar" nominasiyalıq görüntü - VİDEO

Meksikanın Moreliya şəhərində keçirilən “Çelencer” tennis turnirində qeyri-adi hadisə yaşanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, matç zamanı kortda çalışan topdaşıyan uşağın atdığı top yüngül şəkildə amerikalı tennisçi Stefan Kozlova dəyib. Tennisçi bu toxunuşdan üzünü tutaraq özünü yerə atıb.

Gözlənilmədən baş verən bu hadisə sosial şəbəkələrdə böyük müzakirələrə səbəb olub. İdmançının reaksiyası və kortdakı ümumi mənzərə bəzi azarkeşlər tərəfindən ironiya ilə qarşılanıb və bu epizodun “Oskar” mükafatına layiq olduğu bildirilib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mən “ana” ola bilmərəm - mən atayam” - Mixail Timofeyevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
24 Mart 15:48
Tennis

“Mən “ana” ola bilmərəm - mən atayam” - Mixail Timofeyevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Tennis üzrə kişi millisinin baş məşqçisindən səmimi açıqlamalar
Azərbaycan tennisi Avropada mükafatlandırıldı - FOTO
22 Mart 14:16
Tennis

Azərbaycan tennisi Avropada mükafatlandırıldı - FOTO

Beynəlxalq Tennis Federasiyası ölkəmizin bu sahədəki irəliləyişini yüksək qiymətləndirib
Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO
20 Mart 17:47
Tennis

Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO

Qazaxıstanlı tennisçi Mayamidə keçiriləcək turnirə hazırlaşır
“Utanmıram” - Sabalenka nişan üzüyü ilə yeni şəkil paylaşıb
18 Mart 22:12
Tennis

“Utanmıram” - Sabalenka nişan üzüyü ilə yeni şəkil paylaşıb - FOTO

Şəkildə həmçinin idmançının Gucci pələng xəz paltosu geyindiyi də görünür
Azərbaycanda stolüstü tennis necə inkişaf edir? - İDMAN.BİZ idmançılarla danışdı - FOTOREPORTAJ
13 Mart 14:53
Tennis

Azərbaycanda stolüstü tennis necə inkişaf edir? - İDMAN.BİZ idmançılarla danışdı - FOTOREPORTAJ

Gənc idmançılar ailə ənənələrini davam etdirirlər və dünya tenisində uğur qazanmağı arzulayırlar
Kortda toy məşqi: Arina Sabalenka hər kəsi təəccübləndirib - FOTO
12 Mart 17:43
Tennis

Kortda toy məşqi: Arina Sabalenka hər kəsi təəccübləndirib - FOTO

Dünyanın bir nömrəli raketka ustası İndian-Uellsdə gəlinlik fatası ilə məşqə çıxıb

Ən çox oxunanlar

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Mart 16:39
Voleybol

“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

“Gənclər” və U-18 millisinin baş məşqçisi yerli voleybolun problemlərindən danışdı
Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Mart 01:55
Futbol

Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda ardıcıl üçüncü oyunda qələbə qazana bilməyiblər
Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO
23 Mart 06:24
Futbol

Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO

“Atletiko”nun baş məşqçisi Madrid derbisindəki məğlubiyyəti öz səhvlərində görüb