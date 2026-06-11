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MOK tanınmış şirkətlə müqaviləni yeniləyib - FOTO

İdman, biz və Olimpiada
Xəbərlər
11 İyun 2026 19:48
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MOK tanınmış şirkətlə müqaviləni yeniləyib

Milli Olimpiya Komitəsi və “Visa” şirkəti arasında tərəfdaşlıq müqaviləsi 2026-cı il üçün yenilənib.

İdman.Biz bildirir ki, sazişi Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezident Çingiz Hüseynzadə və “Visa” şirkətinin Azərbaycan üzrə baş direktoru və regional meneceri Nurlan Hacıyev imzalayıblar.

“Beynəlxalq Maliyyə və Bankçılıq Sammiti 2026” çərçivəsində imzalanan müqaviləyə əsasən, “Visa” 2026-cı il ərzində Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin və Azərbaycan Milli Olimpiya Komandasının rəsmi tərəfdaşı olacaq.

Tərəfdaşlıq çərçivəsində şirkət Dakar-2026 Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunları, Atlanta-1996 Olimpiya Oyunlarında Azərbaycan Olimpiya yığmasının iştirakının 30 illik yubileyi və digər mühüm beynəlxalq idman tədbirlərində komandamıza dəstək göstərəcək.

İdman.Biz
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